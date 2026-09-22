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立委王美惠今（22）日邀請環境部、經濟部水利署及內政部國土管理署，針對嘉義市排水及環境建設前往維新支線進行考察，了解後續需求。王美惠表示城市環境是發展的根本，水乾淨了不只魚回來，人潮與城市活力也會跟著回來。也唯有完善了排水、防災及環境等基礎建設，才能帶動城市的人口、產業與觀光發展。王美惠說明，維新支線肩負住宅及商業區的生活排水功能，之前長期累積，水質及周邊環境惡化。2023年曾帶領立法院衛環委員會來考察，成功爭取經費，由中央補助8200萬元推動第一期工程。此次再度邀集中央相關單位實地考察，爭取第二期工程經費1800萬元，環境部表示會大力支持。王美惠表示，維新支線第一期完工後，惡臭已消失，日後不應只有排水功能，可進一步建置完善的步道規劃，串聯周邊文化、歷史與景點，形塑嘉義市的藍綠廊帶，鼓勵市民步行親近，改變過去民眾對水岸髒亂惡臭的印象。王美惠說，自己在立委任內也爭取1.2億元，推動嘉義市道將圳水綠廊道，讓城市水系成為市民休憩，親近自然的生活空間。嘉義市也擁有八掌溪應要善用水岸空間，另提及，之後城市綠化也不能只侷限在公園，應納入整體都市規劃，讓水與綠進入市民生活，為城市注入活力。面對極端氣候，王美惠說，嘉義市治水不能再只依靠移動式抽水機應急。今年更已向中央爭取2.6億元防水防災工程經費，增加抽水站及下水道改善，全面提升嘉義市的排水與防災能力。在環境永續方面，王美惠也於立委任內爭取綠能循環園區廚餘再利用廠，推動廢棄物資源化與循環利用。嘉義市的老屋保存及社區環境，也是未來發展的重要課題。未來將透過社區整體營造讓老屋活化，創造城市的新價值。王美惠強調，一個城市的關鍵基礎設施，從排水建設、防災整治、水岸綠廊、環保循環到社區營造，要逐步完善城市基礎建設，讓嘉義更安全、更宜居、更永續，也更有韌性。