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遠東百貨再創國際獎項榮耀！2026年亞太傑出企業獎（APEA）評選結果揭曉，遠東百貨榮獲「卓越企業領袖獎」及「卓越企業誠信治理獎」兩項殊榮，肯定公司在企業領導、誠信治理與永續經營上的優異表現。其中，副董事長暨總經理徐雪芳連續兩年榮獲「卓越企業領袖獎」，彰顯其深耕零售產業、引領企業創新與穩健成長的卓越領導力。遠東百貨自1967年成立以來，以誠信、穩健經營為企業發展根基，將公司治理與永續發展納入經營決策，透過董事會及功能性委員會強化監督機制，並將高階經理人薪酬與營運及ESG績效連結，持續完善內部控制、風險管理及資訊安全機制，提升治理效能與企業長期價值。在數位治理方面，遠東百貨積極運用科技提升管理效能，導入智慧物管APP，落實到位管理、精準時程安排，並透過巡檢紀錄大數據分析降低設備故障風險。近7年推動329個管理行動專案，建置及升級98套數位化管理系統，帶動員工生產力提升62%，有效將數位創新轉化為營運效能。副董事長暨總經理徐雪芳深耕零售產業逾40年，長期投入企業經營與產業發展。在其領導下，2025年遠東百貨合併營業額達1,312億元，個體營業額達600億元，近5年成長28%，經營績效亮眼。永續轉型方面，遠東百貨導入內部碳定價機制，將碳成本納入投資評估與決策；並依循TNFD LEAP方法學推動自然相關風險與機會評估，預計於2026年底發布百貨業首本TNFD報告，同步推進IFRS S1、S2永續揭露準則導入，接軌國際永續趨勢，深化永續治理。遠東百貨經營與永續成果屢獲國內外專業肯定，2026年至今已累計榮獲23項獎項，涵蓋企業治理、永續發展、環境行動、社會共融及顧客服務等面向。此次再獲APEA雙料大獎，更為遠東百貨長期推動企業經營與永續轉型再添肯定。展望未來，遠東百貨將持續深化誠信治理，推動數位創新與永續轉型，發揮零售通路平台影響力，提升企業長期競爭力，打造創新、永續的零售新典範。