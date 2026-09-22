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田欣兒外表亮眼 被媒體稱為「空手道王淨」

▲中華隊空手道女子型團體賽，今（22）日在銅牌戰力退尼泊爾，順利拿下成軍後首次綜合國際賽獎牌。（圖／特派記者朱永強攝）

▲成員田欣兒與女星王淨神似，被稱作「空手道王淨」。（圖／特派記者朱永強攝）

▲中華隊空手道女子型團體賽比賽過程。（圖／特派記者朱永強攝）

▲中華隊亞運空手道代表隊簡慧萱、田欣兒、洪芷暄。（圖／特派記者朱永強攝）

▲田欣兒場邊倩影。（圖／特派記者朱永強攝）

▲亞運空手道女子型團隊成員，在場上合作摔舉動作。（圖／特派記者朱永強攝）

中華隊空手道女子型團體賽，今（22）日在銅牌戰力退尼泊爾，順利拿下成軍後首次綜合國際賽獎牌，也為中華隊第7面獎牌，3名空手道女將簡慧萱、田欣兒、洪芷暄在場上帥氣動作，成員田欣兒也因氣質空靈、汪汪大眼，與女星王淨神似，被稱作「空手道王淨」。《NOWNEWS》特派記者本次整理「空手道王淨」田欣兒與隊友亞運奪牌的照片，帶讀者第一時間感受空手道的魅力。田欣兒隸屬臺北市立大學空手道隊，外表亮眼的她因神似藝人而被部分媒體稱為「空手道王淨」，在2026年名古屋亞運中，她與隊友簡慧萱、洪芷暄聯手代表台灣出戰空手道女子團體型項目，並在銅牌戰中以 5：0 擊敗尼泊爾隊順利摘下銅牌。「那時候輸越南的時候情緒起伏蠻大的，因為準備那麼久，當然是為了金牌，可惜結果不如意。」田欣兒受訪時表示，「下來的時候我情緒比較激動，所以是兩位隊友然後鼓勵我，然後讓我就是快調整好情緒。」