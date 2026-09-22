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上海踩線團為何「降級」？邱垂正揭審查考量

上海台商「一個都沒有」返台參加海基會活動

雙城論壇效果有限？MOU未落實、中共仍對台軍演

陸委會日前二度封殺上海市台辦副主任李驍東來台，遭台北市勞動局長王秋冬痛批是「權力的傲慢」，外界因此事抨擊陸委會「沒有功能」，更主張要廢除。對此，陸委會主委邱垂正今（22）日正面回應，為配合台北市政府舉辦雙城論壇的時程，還特別協調聯審會提前一天開會，反問：「我不知道這個叫權力的傲慢嗎？」邱垂正今日上午接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時說明，過去兩屆上海踩線團都是由處長率隊，這次上海方面則提出由李驍東帶隊，而且成員幾乎全部都是台辦人員，陸委會認為這樣的組成「好像不太好」。經協調後，最後仍維持由處長帶隊，並另外增加2名非台辦人員，踩線團也已順利完成此次來台行程。邱垂正指出，2024年中國發布「懲獨22條」後，陸委會對中國重要台辦官員來台採取較嚴格的審查方式，包含台辦主任、副主任，原則上不予核准，但仍保留例外情況。他舉例，今年南投與杭州舉辦「兩湖論壇」，杭州市台辦主任因獲當地台商協會推薦，加上過去任內曾協助赴中參賽的台灣選手家屬及照顧當地台商，因此最終獲准來台。至於李驍東此次未能來台，邱垂正則把焦點轉向上海台商，他表示，上海兩岸直航相對便利，是台商人數最多的城市之一，但近一、兩年來，上海台商「一個都沒有」回台參加海基會舉辦的活動；相較之下，其他城市仍有不少台商返台，甚至有台商協會幹部組團參加。邱垂正續指，就算李驍東想要循上述「台商協會推薦」方式來台，「我們也不知道找誰去推薦這個李驍東」，連海基會也很難出手。黃暐瀚在節目廣告時間也再次確認，邱垂正所指的是上海台商「不回台灣」，還是「不回台灣參加海基會活動」？邱垂正明確回答，是後者。邱垂正透露，陸委會曾多次透過台北市政府向上海方面反映，希望上海市台辦不要阻擋當地台商返台參加海基會活動，他更進一步表示，政府近期也在檢視各類城市論壇是否真正發揮應有功能，部分市政交流簽署的MOU後續並未落實，是否確實達到原先希望促進兩岸和平與交流的效果，也值得檢視。邱垂正提到，去年台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇返台後，隔天中共即發動對台軍演。他認為，在目前兩岸關係較為嚴峻的情況下，除了思考城市交流本身，也要留意中國是否可能透過較柔性的方式操作雙城論壇，進而放大中央與地方之間的矛盾。最後，邱垂正重申，雙城論壇究竟為兩岸交流帶來多少正面貢獻，相關效果仍有必要檢討。