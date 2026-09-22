2026愛知・名古屋亞運電競，《英雄聯盟》項目完整賽程出爐，小組賽中華隊被分在B組，下周三（9月30日）一天內就會打完3場小組賽，首戰就會正面對決大魔王南韓，後續再與香港、印度碰頭，爭取小組前2的晉級名額。
本屆愛知・名古屋亞運《英雄聯盟》共有8個國家參賽，並分成 A、B 兩組進行小組賽，中華隊所在的B組除了韓國外，還有香港與印度；A組則由越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及馬來西亞組成。
愛知・名古屋亞運《英雄聯盟》小組賽，會在下周二（9月29日）進行A組6場賽事、下周三進行B組6場賽事，下周四（10月1日）進行4強賽，下周五（10月2日）則是最終的銅牌賽、金牌賽。
愛知・名古屋亞運《英雄聯盟》，中華隊由戰馬教練（陳如治）率隊，選手包括上路陳俋錦（1Jiang）、打野余峻嘉（Junjia）、中路蔡明宏（HongQ）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助劉家豪（ShiauC）、輔助林煜恩（Woody），陣容涵蓋多名台灣電競賽場熟面孔。
韓國隊則更是眾星雲集，由傳奇中路李相赫（Faker）領軍，搭配上路崔宇濟（Zeus）、打野金建富（Canyon）、中路金建宇（Zeka）、下路李敏亨（Gumayusi）與輔助柳珉錫（Keria）。
🟡《英雄聯盟》亞運賽程懶人包
📌分組名單
A組：越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞
B組：中華、韓國、香港、印度
📌賽程
📍9月29日（二）｜A組小組賽
📍9月30日（三）｜B組小組賽（台灣時間）
■08:00 中華 vs 南韓、印度 vs 香港
■10:30 中華 vs 香港、南韓 vs 印度
■13:00 中華 vs 印度、南韓vs 香港
📍10月1日（四）｜準決賽
■08:00 A組第1 vs B組第2
■12:30 B組第1 vs A組第2
📍10月2日（五）｜金牌戰
■11:00 銅牌賽、Bo5爭奪金牌
🟡愛知・名古屋亞運直播
愛爾達體育台（MOD/OTT）：中華電信 MOD CH200、201、202、203；網路平台 ELTA.tv
Hami Video（網路 OTT）：Hami 體育 1～5 台、愛爾達體育 1～4 台
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愛知・名古屋亞運《英雄聯盟》，中華隊由戰馬教練（陳如治）率隊，選手包括上路陳俋錦（1Jiang）、打野余峻嘉（Junjia）、中路蔡明宏（HongQ）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助劉家豪（ShiauC）、輔助林煜恩（Woody），陣容涵蓋多名台灣電競賽場熟面孔。
韓國隊則更是眾星雲集，由傳奇中路李相赫（Faker）領軍，搭配上路崔宇濟（Zeus）、打野金建富（Canyon）、中路金建宇（Zeka）、下路李敏亨（Gumayusi）與輔助柳珉錫（Keria）。
📌分組名單
A組：越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞
B組：中華、韓國、香港、印度
📌賽程
📍9月29日（二）｜A組小組賽
📍9月30日（三）｜B組小組賽（台灣時間）
■08:00 中華 vs 南韓、印度 vs 香港
■10:30 中華 vs 香港、南韓 vs 印度
■13:00 中華 vs 印度、南韓vs 香港
📍10月1日（四）｜準決賽
■08:00 A組第1 vs B組第2
■12:30 B組第1 vs A組第2
📍10月2日（五）｜金牌戰
■11:00 銅牌賽、Bo5爭奪金牌
愛爾達體育台（MOD/OTT）：中華電信 MOD CH200、201、202、203；網路平台 ELTA.tv
Hami Video（網路 OTT）：Hami 體育 1～5 台、愛爾達體育 1～4 台
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