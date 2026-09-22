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▲龔明鑫今（22）日出席活動時表示，雲林毛巾產業可以發光發熱相當了不起，認為除了達到升級轉型，更要找到出海口，與國外飯店、長照機構及美容美髮業結合。（圖／記者鍾泓良攝影）

2026 雲林巾彩耕地藝術節將於10 月 3 日至 4 日在雲林虎尾登場。經濟部長龔明鑫今（22）日出席活動時表示，雲林毛巾產業可以發光發熱相當了不起，認為除了達到升級轉型，更要找到出海口，與國外飯店、長照機構及美容美髮業結合，也提到經濟部所推出的「產業競爭力輔導團」，近1年已針對1.3萬家中小企業導入AI應用，希望各界多多運用。龔明鑫表示，雲林毛巾產業可以永續發展、發光發熱，除了升級轉型之外，也要幫忙找到出海口，包括近年就與國外飯店、長照機構、美容美髮等大量使用毛巾的產業結盟，把毛巾產業做得更鼎盛。他強調，經濟部在產業持續升級轉型也有提出貢獻，包括提出導入AI檢測品質、環保永續、減碳等，去年成立的產業競爭力輔導團從去年10月開始到現在輔導的中小企業家數1.3萬家；對毛巾業設計人才培育與培訓，已經有超過100多位，也會持續確保該產業的人才庫齊全。雲林縣毛巾產業科技發展協會等單位主辦2026雲林巾彩耕地藝術節將於10月3日、4日在雲林虎尾登場，並於今天在台北舉辦記者會暖身，今年以「巾彩奇幻工廠 TOWEL WONDER FACTORY」為主題，將虎尾毛巾產業化為一座互動展間，透過故事情境、任務引導與闖關互動，讓民眾認識毛巾從原料、織造到成品與創意應用的過程。雲林縣毛巾產業科技發展協會也與台灣美髮美容產業發展協會、台灣省女子美容公會聯合會、台北市女子美容公會等單位簽署合作意向書，盼透過美容美髮公協會系統串連，讓虎尾毛巾打入美容、美髮、SPA、沙龍及專業服務市場，協助虎尾毛巾從傳統製造逐步走向設計應用、銀髮照護、美容美髮及多元生活場域，讓更多通路夥伴與消費者看見虎尾毛巾的品質、創意與市場潛力。