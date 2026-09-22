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▲韓國女高中生住院首日遭男職員暴力壓制！家屬控訴：她出院後試圖自殺（圖／截自MT News）

南韓近日爆發一起令人心痛的精神病院職員暴力事件，一名高中女學生因自傷行為自願入院接受治療，沒想到入院第一天，竟在單人隔離病房內遭到一名男性工作人員暴力對待，事後不僅病情惡化，更一度出現自殺未遂的悲劇，家屬痛心要求嚴懲肇事者，呼籲司法給予公道。綜合韓國新聞網、JTBC電視台《犯罪調查組》節目報導，這名就讀高二的女學生，5月9日入住忠清北道報恩郡一家精神病院。她過去曾多次離家出走並有自傷行為，在自認需要接受治療後，決定主動入院尋求協助。沒想到入院當天，竟在單人隔離病房內，遭到男性工作人員施暴。節目公開的監視器畫面顯示，一名男性工作人員當時試圖抓住這名女學生的手臂，女學生掙脫後質疑：「是我自己來的，你為什麼要限制我的行動？」沒想到該名男職員竟隨即推向她的頸部，並朝她腹部踹踢。女學生疼痛之下當場失去意識倒地，隨後工作人員與護士上前控制她的手腳，據稱該名男職員更以膝蓋壓住她的臉部與頸部，並多次出手擊打她的臉部，整起過程相當駭人。事發隔天，這名女學生致電家人告知整起經過，家人得知後立即報警處理，院方也隨即對這名涉嫌施暴的男職員提起訴訟，該名職員事後選擇辭職離開。根據家屬說法，這名女學生出院後，病情狀況明顯惡化，儘管仍需持續接受精神治療，卻因為內心產生嚴重焦慮情緒，拒絕再接受任何治療安排。此後，她一度試圖自殺，導致手臂、腿部與腰部多處受傷，緊急被送往大學醫院加護病房搶救，並接受手術治療，目前已轉往普通病房持續觀察治療中。女學生的父親悲痛表示，女兒在醫院內遭受的這次攻擊事件，已在她心中留下嚴重創傷，也直接導致了後續自殺未遂的憾事發生。目前檢方已依攻擊罪，對該名涉案男職員提起簡易起訴，不過對此處置結果，女學生父親相當不滿，他強調：「成年男性毆打未成年女兒，這已經構成虐待兒童。」他更表達強烈訴求：「我希望他能接受正式審判並受到應有懲罰，我已提交請願書，要求檢方從重量刑。」這名父親同時也點名，事發當下在場的另外三名工作人員與護士，目前皆已被排除嫌疑，但他認為這些人同樣不該置身事外，「這些人也應該承擔責任」。他更痛心透露，事發至今，始終沒有任何一方出面道歉，也未曾試圖提出任何賠償，讓一家人在照顧女兒身心創傷的同時，還得獨自承受這股委屈與憤怒。