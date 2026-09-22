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▲中國新創打造「AI伴侶」（圖／截自36kr.jp）

▲中國新創打造「AI伴侶」（圖／截自36kr.jp）

一款身高不到80公分、外型酷似毛絨玩具的機器人，究竟能做什麼？答案不是煮飯洗衣或搬運行李，而是「陪伴你」。總部位於上海的具身人工智慧公司「青心億創」，2026年3月正式發表首款面向消費者的智慧機器人「Amoo」，目標是將原本只存在於手機與電腦螢幕裡的AI，帶入真實生活空間，成為與人們親密相處的「AI伴侶」，這項創新概念也在科技圈掀起不小話題。考量到過大的機器人可能會讓使用者感到壓迫與不知所措，Amoo刻意被設計成身高不足80公分的小型人形機器人，擁有大大的眼睛與毛茸茸的身體，外型相當可愛，看起來就像一隻用兩條腿走路的迷你小龍，療癒感十足。別看它個頭嬌小，功能可一點都不簡單。這款機器人配備了能感知視覺、聽覺與觸覺的多模態感測器，能夠即時辨識使用者的言語、表情與動作，並對使用者的目光、聲音及肢體動作做出快速反應，互動體驗相當細膩。在2026年世界人工智慧大會（WAIC）上，Amoo的展區人氣爆棚，吸引大批民眾圍觀。當周圍無人時，它會自己環顧四周、活動身體，甚至輕輕伸展筋骨；一旦有參觀者靠近並開口交談，它便會立即轉身，與對方進行眼神交流，並主動伸出手握手，互動反應相當自然生動。更有趣的是，在對話過程中，Amoo還會開心地搖晃身體來表達喜悅之情，如果被邀請，甚至能配合跳舞娛樂現場觀眾，逗趣模樣讓不少人直呼療癒又新奇。由於這款機器人專為家庭日常使用而設計，青心億創特別自主研發了小型、低噪音的關節模組，並搭配靈活的控制系統。當使用者拉動機器人四肢時，關節會依外力自動調整移動方式，有效吸收衝擊與阻力，大幅提升人與機器人接觸互動時的安全性。此外，Amoo還支援自動充電功能，加上超緊湊的腿部結構與靜音鞋底設計，即使在家中行走也幾乎不會發出噪音，居家使用體驗相當友善。展望未來，青心億創計畫進一步替機器人加入長期記憶培養與個性發展功能，讓每台Amoo都能透過與家庭成員的反覆互動，逐漸發展出屬於自己獨一無二的「個性」，等於是養出一隻會慢慢成長、越來越懂你的專屬寵物機器人。值得一提的是，這樣的設想之所以可行，關鍵在於消費級機器人與工業級機器人的競爭規則截然不同。青心億創技術長曾軍，過去曾任職於通用汽車旗下自動駕駛公司Cruise，負責AI模型開發工作，他指出，機器人開發對軟硬體協調的要求，其實遠比自動駕駛汽車來得更高。自動駕駛車主要控制轉向與加減速，但機器人卻必須同時處理語言理解、視覺辨識、運動控制、姿態調整，以及與周遭環境互動等諸多複雜要素，同時還受限於運算能力、電池容量與散熱性能等硬體限制，開發難度不容小覷。他也坦言，開發消費級機器人真正的困難，其實不在於不斷增加新功能，而是如何在功能持續提升的同時，維持整個系統的穩定運作，這才是最大的技術挑戰所在。基於這些挑戰，青心億創今年7月正式發布面向具身人工智慧的平台模式「Dino OS」，並率先將其應用於Amoo機器人身上。這套系統採用三層架構：基礎層、智慧層與功能模組層，將硬體、運動控制、安全系統等底層架構，與整合感知、決策及行為的上層系統緊密串聯。其中，智慧層更採用結合「快速大腦」與「慢速大腦」的獨特運作機制：「慢速大腦」負責理解場景並分解任務，「快速大腦」則專門處理不需複雜推理的即時反應，例如轉向、眼球運動及人際互動等；另外還有小腦負責運動控制、保持平衡並確保整體安全性。舉例來說，如果使用者下指令「去客廳，放點音樂，一起鍛鍊」，Amoo並不會傻傻等到完全理解整套任務後才開始行動，而是會先朝客廳方向移動，同時同步進行任務規劃並操作智慧家庭設備，大幅減少AI推理過程造成的等待時間，讓整體互動更加自然、貼近真人反應速度。Dino OS的模組層設計，也巧妙將感知、動作與執行等一系列流程，打包成可重複使用的模組形式，讓開發人員無需為每個新應用從零開始建立系統，只需組合現有功能模組即可完成開發，這也讓技術得以進一步延伸應用至Amoo以外的其他機型與角色設定，大幅降低後續開發成本。目前青心億創已展開商業化驗證，WAIC2026期間，Amoo便曾亮相上海西岸美高梅酒店，於早餐區及大廳協助訊息傳播與顧客溝通服務。目前該公司也正積極與飯店、零售業者進行試點部署合作，並持續開發智慧財產權、企業客製化及各類應用場景合作案，未來發展性備受業界期待。業界人士分析，消費級機器人研發競賽的前半程，主要聚焦在硬體主機與基礎模型的比拚，而後半程的勝負關鍵，恐將取決於機器人與人類之間的自然互動表現。Amoo率先將這項理念實際應用於家庭場景中，但青心億創坦言，這僅僅是該公司邁向「讓機器人更像人類」長期目標的第一步，後續發展動向值得持續關注。