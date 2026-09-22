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郭嚴文在轉播中透露，「陳晨威在母隊的拋藥球訓練中都在前三名，爆發力和陳俊秀、藍寅倫差不多」，因此看他產出越來越多長打一點都不意外。

郭嚴文評價黃玠瀚的直球相當優異，只要勇於攻擊好球帶，給後方守備處理就能取得很好的效果。

郭嚴文賽後總結，中華隊此役打者該攻擊的球路都有正常發揮，投手也維持自己的好節奏，期許全隊明天面對香港隊時，繼續把平常想做的事情做好。

2026年名古屋亞運棒球B組預賽火熱開打中，中華隊今（22）日迎戰泰國隊在陳敏賜與劉基鴻雙雙炸裂、陳孝允掃出再見安打的猛烈火力下，以15：0於第6局提前結束比賽，喜提預賽首勝。本場賽事郭嚴文擔任球評談到連2戰敲出中華隊首安的陳晨威，揭露他隱藏版的頂級爆發力，直言他「絕不只是腿哥」，爆發力甚至能媲美陳俊秀與藍寅倫。中華隊開路先鋒陳晨威此役首局首打席就順利敲出安打，上一戰交手韓國時也在9局才驚險敲出中華隊首安，避免被韓國無安打的慘劇發生。談到過去曾長期同隊的陳晨威，擔任球評的郭嚴文笑稱，很多人一開始以為陳晨威是以速度見長，但其實他的爆發力比其他選手好很多。郭嚴文甚至補充，陳晨威不僅外野守的好，其實守游擊也守的很好，「守備滿好的，只是傳球比較傳不準。」對於他沒有繼續鑽研游擊，郭嚴文也覺得有點可惜。除了陳晨威發揮開路先鋒本色，中華隊中心打線今日更是彈無虛發。擔任第六棒指定打擊的資深強打陳敏賜，一局下就大棒一揮轟出兩分砲帶動士氣；第四棒劉基鴻隨後也在二局下補上一發兩分彈，兩人聯手撕裂泰國隊防線。談到開轟的陳敏賜，郭嚴文說兩人從小就是同學：「他的力量真的很大，從小時候跟他是同學時，力氣就比同級生大上許多，而且他還是從投手改練打者。」在投手端方面，中華隊此役由身高近200公分的巨投黃玠瀚掛帥先發，前4局僅被敲出1支安打一分未失。隨後登場的牛棚投手游宗儒與王政浩也完美接力，未給泰國隊任何反撲機會。比賽來到6局下半，中華隊在無人出局滿壘的絕對優勢下，陳孝允大棒一揮擊出深遠安打送回2名跑者，將比分一舉擴大至15：0，達到大會提前結束比賽的門檻，順利收下預賽首勝。