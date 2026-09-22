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▲在任正非全家出逃傳言延燒之際，任正非小女兒、藝人姚安娜14日在北京公開出席活動。（圖／翻攝自網易）

▲華為創辦人任正非（圖／美聯社／達志影像）

日前網路上曾流傳一則未經證實的消息，大肆炒作華為創辦人任正非一家「神秘失聯」、疑似外逃海外的傳聞，即便任正非女兒姚安娜早在14日已公開出席一場記者會、現身澄清，卻仍有部分報導持續操作「任正非去向謎團始終未解」的說法，讓謠言持續延燒。對此，姚安娜近日被直擊穿了一件相當有梗的T恤現身，上頭印著幾個紅色大字：「不信謠不傳姚老師」，霸氣回應方式讓不少網友直呼看了直接笑出來。姚安娜這波神展開的回應方式，隨即在網路上掀起熱烈討論，不少網友紛紛留言稱讚她處理輿論的方式相當幽默高明，直呼「玩就玩點高級的」、「愛了、愛了」、「營銷就是強」，也有部分網友則留言指出「謠源在台灣」，各種留言聲量迅速累積，讓這波話題持續延燒發酵。值得注意的是，姚安娜17日也親自在個人微博分享自己身穿這件話題T恤的照片，等於是親自下場、正面回應外界對「全家外逃」的種種揣測。事實上，自14日公開露面澄清後，姚安娜的微博便持續穩定更新個人動態，完全未見任何異常或消失跡象；截至22日上午，她更發布最新一組個人照片，畫面顯示她目前人正在山西大同，行程動向相當公開透明，也讓先前甚囂塵上的「神秘失聯」傳聞，顯得更加站不住腳。