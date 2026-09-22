我是廣告 請繼續往下閱讀

日籍YouTuber嫌夜市東西難吃！公審攤商嗆：我討厭台灣

直接狂罵「難吃死了啊啊啊啊啊」、「這什麼鬼，超難吃」、「這根本吃不下去」，甚至最後還把食物吐出來說：「我真的很討厭夜市，我討厭台灣。」

▲住在台灣的日本籍台灣美食YouTuber堀井裕爭議非常多，一邊羞辱台灣美食不尊重文化，一邊賺台灣人的錢，爭議非常多。（圖/YT@ゾロの台湾グルメ）

堀井裕挨轟超沒品！黑歷史全被起底：曾要求店家退錢

「真的很想敲料理長的頭，幹嘛把這種東西端給客人吃？是在耍我嗎？」

到櫃檯大聲嗆要店家退錢給他。

還說『台灣人很善良，我輕鬆就能一週賺三萬台幣』」

堀井裕「炎上商法」非常有爭議！羞辱台灣還開伴手禮店撈錢

轉手卻在迪化街開了一間費南雪蛋糕專賣店，也真的有不少民眾到場朝聖購買。

日籍YouTuber「堀井裕」長年旅居台灣，以「ゾロの台湾グルメ」頻道介紹台灣美食，然而他最近不斷被起底黑歷史，有網友發現他打著「介紹台灣美食」名義經營頻道，結果卻異常挑剔台灣食物的口味，曾到夜市用餐時不僅吐掉食物，還直接說：「我真的很討厭夜市，我討厭台灣。」但雖然話這麼說，他卻在台北開設費南雪蛋糕專賣店，一邊撈台灣人的錢，引起廣大迴響。有網友在社群平台「Threads」貼文指出，住在台灣的日本籍台灣美食YouTuber堀井裕，他的頻道之前去吃高雄六合夜市吃五花肉泡菜捲的時候，影片也拍下店家名稱跟老闆的臉後發布在他的頻道上，根本是傷害店家名譽的行為。貼文曝光後，不少網友紛紛回應表示、「斜眼看店家的本性完全展露無遺，全身厭惡著台灣的感覺卻又要靠台灣賺錢，超級讓人反感」。而目前該影片也已經被堀井裕下架。事實上，堀井裕不只有這個六合夜市的影片具有爭議，還包括過去他到高雄「順億鮪魚專賣店吃生魚片」，評論時還說出隨後用餐完之後還嫌人家生魚片不好吃，除此之外，還有人指出，「他之前以需要旅費為由，在街頭非法唱歌向台灣人募款，。種種行徑連日本網友都看不下去表示：「身為日本人，我感到非常羞愧....」、「這真的是令人遺憾的人物，把我們國家的臉都給丟光了，我同為日本人深感抱歉。」最讓眾人意外的是，堀井裕感覺就像是預謀好的一樣，頻道名稱叫做「ゾロの台湾グルメ！」，時常以台灣的風情文化來做文章，之前也抱怨台灣鳳梨酥很難吃被炎上之後，記者實際查詢該間店的評價，也是有4.1顆星還不錯的評價，不少觀眾認為：