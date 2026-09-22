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南韓「國民MC」劉在錫今（22）日前往首爾鐘路一帶錄製SBS綜藝節目《只要有空，》（틈만나면,），卻因感冒引發高燒、全身痠痛，身體狀況持續惡化。儘管他仍拖著病體到場，最終因狀態不佳，不得不向團隊請假並取消當天錄影。這也是劉在錫自1991年出道以來，35年演藝生涯首度因健康因素在錄影當天臨時取消拍攝。根據韓媒《MyDaily》報導，劉在錫近期飽受感冒所苦，伴隨全身痠痛及高燒不退等症狀。今早他仍按照原定行程抵達拍攝現場，但在節目正式開拍前，身體狀況依舊沒有好轉。製作團隊考量他的健康情形及整體錄影狀況後，決定取消當天所有拍攝工作。現場工作人員透露，劉在錫抵達現場時神情就顯得相當不適，讓大家都十分擔心，但他即使身體極度不舒服，還是親自向現場人員致歉。事實上，他過去曾在2021年因確診新冠肺炎，為了防疫著想，取消tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》錄製，但像這次單純因身體狀況不佳，在錄影當天臨時喊卡，是他出道35年來首度發生的罕見情況。對此，劉在錫所屬經紀公司Antenna發表聲明表示：「劉在錫因感冒引起發燒症狀，不得已取消錄影，現在正集中精力恢復健康中。」經紀公司也透露，已向相關人員致歉並取得諒解，同時著手協調後續重拍日程。《只要有空，》製作團隊則回應，劉在錫因健康惡化向工作人員請假，後續將重新安排時間進行補拍。劉在錫在1991年透過「第1屆KBS大學搞笑祭」出道，長年以親民形象及敬業態度深受觀眾喜愛，目前手上主持《只要有空，》、《閒著幹嘛呢？》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《Running Man》等多檔綜藝節目。此次臨時取消錄影的消息曝光後，讓粉絲都十分擔心他的身體狀態，希望他不要過勞。而劉在錫過去曾分享他極度自律的生活習慣，他將運動融入日常，即使有錄影工作，他也幾乎天天都會前往健身房進行2小時以上的重訓與有氧運動，讓他維持好體力面對高強度拍攝。為了健康著想，劉在錫更在30多歲時選擇戒菸，加上酒量不好，所以平常幾乎滴酒不沾，不菸不酒的他，也成為韓國演藝圈出了名的自律榜樣。