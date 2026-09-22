衛福部推出「健康幣」，盼讓民眾從預防保健延伸至日常生活的健康行動。而「健康幣」自10月1日起，只要年滿18歲的民眾，完成健檢、癌症篩檢或打疫苗等指定健康任務，就可累積。但有哪些項目可累積健康幣、怎麼使用？《NOWNEWS今日新聞》一次整理提供給民眾參考。
Q：有哪些項目可以累積健康幣？
A：成人預防保健、B、C型肝炎篩檢、公費癌症篩檢（包括乳癌、大腸癌、子宮頸癌、口腔癌、肺癌）、公自費疫苗接種（流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗）
另外，首次利用健康存摺登入健康幣專區，填完生活型態評估量表，也可賺幣。
Q：要用什麼換幣？
A：下載中央健康保險署的「全民健保行動快易通」App，再登入「健康存摺」的「健康幣專區」累積幣。下載「Health GO」App就可進行健康幣兌換。
Q：健康幣怎麼換？哪些地方可以換？
A：衛福部長石崇良表示，起換基本點數是1000點，可利用「Health GO」App，到「超商、賣場」、「運動場館」、「壽險」或是「醫療機構」、「社區藥局」等兌換相關商品或折抵。
Q：做完健康檢查多久會拿到健康幣？
A：因執行醫療院所於服務之次月1日起60日內上傳資料，所以健康幣通常於完成符合資格的健康檢查或健康任務後2個月內核發(執行醫療院所將於服務日次月1日起60日內上傳資料)；疫苗接種約於接種紀錄上傳後2天即可查詢。
Q：健康幣什麼時候開始可以用、可兌換到何時？
A：健康幣自10月1日起可開始累積點數，12月開始兌換，對象為年齡滿18歲以上。而使用效期為2年，最低兌換門檻為1000幣。詳情可洽健康幣官網。
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A：成人預防保健、B、C型肝炎篩檢、公費癌症篩檢（包括乳癌、大腸癌、子宮頸癌、口腔癌、肺癌）、公自費疫苗接種（流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗）
另外，首次利用健康存摺登入健康幣專區，填完生活型態評估量表，也可賺幣。
Q：要用什麼換幣？
A：下載中央健康保險署的「全民健保行動快易通」App，再登入「健康存摺」的「健康幣專區」累積幣。下載「Health GO」App就可進行健康幣兌換。
Q：健康幣怎麼換？哪些地方可以換？
A：衛福部長石崇良表示，起換基本點數是1000點，可利用「Health GO」App，到「超商、賣場」、「運動場館」、「壽險」或是「醫療機構」、「社區藥局」等兌換相關商品或折抵。
Q：做完健康檢查多久會拿到健康幣？
A：因執行醫療院所於服務之次月1日起60日內上傳資料，所以健康幣通常於完成符合資格的健康檢查或健康任務後2個月內核發(執行醫療院所將於服務日次月1日起60日內上傳資料)；疫苗接種約於接種紀錄上傳後2天即可查詢。
Q：健康幣什麼時候開始可以用、可兌換到何時？
A：健康幣自10月1日起可開始累積點數，12月開始兌換，對象為年齡滿18歲以上。而使用效期為2年，最低兌換門檻為1000幣。詳情可洽健康幣官網。