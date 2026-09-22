iPhone 18 Pro日前才開賣，目前已經傳出明年iPhone 20 Pro更值得買，2027年適逢iPhone問世20週年，外界盛傳蘋果將迎來最大改版，甚至跳過「iPhone 19」，直接以「iPhone 20」或其他20週年名稱登場。最新爆料指出，iPhone 20 Pro系列將採用四邊微曲面的「全曲面」設計，預計將會有
iPhone 20 Pro改「四邊全曲面」
根據《MacRumors》報導指出，蘋果正在為2027年的20週年iPhone準備全新設計，其中最大變化就是四邊曲面玻璃，螢幕玻璃將在上、下、左、右四個方向向機身邊緣延伸，從正面觀看時，金屬中框幾乎會被隱藏，讓整支手機看起來就像一整塊玻璃。
iPhone 20 Pro Max螢幕逼近7吋
不只外型會大改，iPhone 20 Pro系列的螢幕也可能進一步放大，中國爆料者「數碼閒聊站」消息指出，蘋果目前測試中的iPhone 20 Pro螢幕約為6.41吋，iPhone 20 Pro Max則達到6.96吋。不過機身不一定會跟著明顯變大。另一項供應鏈說法指出，蘋果可能利用螢幕往四周曲面延伸的方式增加顯示面積。
動態島也要消失？Face ID有望藏進螢幕
蘋果也持續測試螢幕下Face ID以及螢幕下前鏡頭技術，如果能在2027年前成熟，就有機會進一步縮小甚至拿掉目前的動態島。不過這部分目前仍存在不同說法，顯示產業分析師Ross Young先前就認為，真正完全沒有任何開孔的iPhone可能還要再等，因此目前流傳的「無孔全螢幕」仍不能視為定案。
為什麼叫iPhone 20？
2027年正好是第一代iPhone上市20週年，研究機構Omdia曾預測，蘋果可能比照2017年跳過「iPhone 9」、直接推出iPhone X的做法，略過「iPhone 19」，秋季直接推出iPhone 20 Pro與iPhone 20 Pro Max。
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根據《MacRumors》報導指出，蘋果正在為2027年的20週年iPhone準備全新設計，其中最大變化就是四邊曲面玻璃，螢幕玻璃將在上、下、左、右四個方向向機身邊緣延伸，從正面觀看時，金屬中框幾乎會被隱藏，讓整支手機看起來就像一整塊玻璃。
不只外型會大改，iPhone 20 Pro系列的螢幕也可能進一步放大，中國爆料者「數碼閒聊站」消息指出，蘋果目前測試中的iPhone 20 Pro螢幕約為6.41吋，iPhone 20 Pro Max則達到6.96吋。不過機身不一定會跟著明顯變大。另一項供應鏈說法指出，蘋果可能利用螢幕往四周曲面延伸的方式增加顯示面積。
動態島也要消失？Face ID有望藏進螢幕
蘋果也持續測試螢幕下Face ID以及螢幕下前鏡頭技術，如果能在2027年前成熟，就有機會進一步縮小甚至拿掉目前的動態島。不過這部分目前仍存在不同說法，顯示產業分析師Ross Young先前就認為，真正完全沒有任何開孔的iPhone可能還要再等，因此目前流傳的「無孔全螢幕」仍不能視為定案。
為什麼叫iPhone 20？
2027年正好是第一代iPhone上市20週年，研究機構Omdia曾預測，蘋果可能比照2017年跳過「iPhone 9」、直接推出iPhone X的做法，略過「iPhone 19」，秋季直接推出iPhone 20 Pro與iPhone 20 Pro Max。