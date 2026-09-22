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▲譚松韻在大婚之日打了劉學義一巴掌。（圖／翻攝自微博）

劉學義、譚松韻在《蘭香如故》中迎來大婚之日，劇情進入高潮，熱度持續攀升，不過因為該劇在拍攝時，中國廣電局規定，電視劇集數不可超過40集，否則要分成上下季播出，因此原訂47集的《蘭香如故》，從第31集開始屬於第二季《香氣長傳》的內容，然而劇組並沒有公布第二季播出時間，令人擔心兩季播出時間若拉得太長，會讓觀眾失去耐心，熱度開高走低。《蘭香如故》全劇47集，在拍攝時中國廣電局規定，一部劇不可超過40集，雖然目前此規定已經撤銷，但《蘭香如故》早已拆分成第一季與第二季《香氣長傳》，劇組目前只公布30集的播放時間，是否會接著播出還沒有官宣。然而，楊紫過去演出的《長相思》、《國色芳華》也都是如此，導致第一季擁有很高的熱度，但拖太久才播出第二季，收視率就直線下滑，甚至第二季播出時，都已經忘記第一季的內容。《蘭香如故》如今將進入高潮，最新預告中，劉學義用多年軍功向皇帝請旨求娶譚松韻，但譚松韻對他並沒有男女之情，為此也感到相當苦惱，甚至在大婚之日，認出當年退她婚的「林家」印戳，被滅門的傷痛全都湧上心頭，當眾賞了他一巴掌。今年熱度破3萬的電視劇只有4部，趙今麥、宋威龍主演的《驕陽似我》、張凌赫、田曦薇的《逐玉》以及劉浩存、張嘉益的《主角》和譚松韻、劉學義主演的《蘭香如故》，《蘭香如故》更是播出5天就破3萬熱度，打破《逐玉》的6天紀錄。