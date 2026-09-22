我是廣告 請繼續往下閱讀

雙人套餐1500元！一次送12件《鳴潮》聯名好禮

▲《鳴潮》×海底撈推出「心鎖共鳴雙人套餐」，售價1500元，可選2款鍋底、2款肉類及1款小吃。（圖／翻攝自《鳴潮》）

▲購買聯名雙人套餐可獲得虛寶卡、紙插卡、紙圍兜、鐳射票卡、Q版角色拼圖包及紙屏風等限定好禮。（圖／翻攝自《鳴潮》）

徽章、壓克力立牌開賣！3間主題店還能打卡拿限定明信片

▲《鳴潮》×海底撈另推出徽章組、壓克力立牌等聯名周邊，購買套餐並完成指定打卡還可獲得限定鐳射明信片。（圖／翻攝自《鳴潮》）

🟡《鳴潮》×海底撈主題店舖

人氣開放世界動作遊戲《鳴潮》宣布攜手海底撈台灣，推出期間限定聯名活動「心鎖共鳴 撈香滿桌」，10月2日起至11月6日於全台門市登場。這次不只推出1500元「心鎖共鳴雙人套餐」，點餐就能直接帶走虛寶卡、角色拼圖、鐳射票卡等一整套聯名贈品，另有徽章、壓克力立牌可以加購；台北、台中、高雄共設有3間主題店，想拍照打卡的漂泊者別跑錯間。《鳴潮》×海底撈聯名活動將於10月2日至11月6日登場，「心鎖共鳴雙人套餐」售價1500元，鍋底可從三鮮火鍋、濃濃濃菌湯鍋、新一代番茄火鍋、清油麻辣火鍋及豬肚雞火鍋中任選2款；肉類則可選特選肥牛、撈派雞腿肉、撈派巴沙魚及五花豬肉2款，另外還包含炸湯圓、銀絲卷或紅糖糍粑等小吃，以及餃類拼盤、蝦滑、花枝漿、響鈴卷、高麗菜等固定菜色。只要購買1份雙人聯名套餐，就會隨餐送出虛寶卡2張、紙圍兜2個、紙插卡2張、Q版角色拼圖包2個、鐳射票卡2張及紙屏風2個。其中紙插卡共有4款採隨機贈送，其餘贈品也依不同角色推出多款設計，等於吃完火鍋就能帶走一整套《鳴潮》紙周邊。本次聯名同步推出實體周邊，包括2入徽章組每組240元，以及壓克力立牌每個350元，不過，並非全台海底撈都有販售，目前僅限信義微風南山店、台北西門店、桃園台茂店、新竹遠百店、台中大遠百店、台中中友店、台南南紡店及高雄巨蛋店共8間門市購買。除此之外，台北信義微風南山店、台中中友店及高雄巨蛋店將打造《鳴潮》主題店舖。活動期間只要購買聯名套餐，拍攝餐點、店內佈置或贈品，並於公開社群發文打卡、加上指定Hashtag「#心鎖共鳴撈香滿桌」，還能再獲得限定鐳射明信片1張，想一次收齊聯名贈品的玩家可以順便安排前往主題店。📌台北：信義微風南山店📌台中：中友店📌高雄：巨蛋店