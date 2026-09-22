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921受災戶李小姐再度現身

一般民眾是他最珍貴的靠山

新北市長選戰倒數，國民黨參選人李四川昨（21）日晚間出席新北市家禽運銷合作社福德正神誕辰平安餐會，除獲現場鄉親高喊「凍蒜」，先前曾在首場大型造勢上台分享921災後重建往事的泰山受災戶李小姐，也再度現身力挺。李小姐日前才公開回憶，當年社區規模雖小，李四川仍願意花時間協助重建、持續關心進度；李四川16日也特別發文回應，表示李小姐記得他曾在一個中午趕去協調，「社區有大有小，但一個家要住得安心，沒有大小之分」。李四川昨晚出席新北市家禽運銷合作社福德正神誕辰平安餐會，家禽運銷合作社理事主席謝總鎮雖然行動不便，仍坐著輪椅到場，並緊緊擁抱李四川、拉著他的手高喊「凍蒜」，感謝李四川過去協助克服搬遷困難，讓家禽屠宰場順利營運。除了家禽運銷合作社成員，921泰山受災戶李小姐也再次到場。事實上，她早在12日李四川於板橋舉辦首場大型造勢「我們都挺李四川」時，就曾登台分享災後重建經歷。李小姐當時表示，社區在921地震後重建遇到困難，李四川擔任台北縣副縣長期間曾積極協助，即使只是規模不大的社區，也願意花時間聽居民說明需求、持續關心重建進度。李小姐說，讓她印象深刻的是，李四川和居民互動時沒有官員架子，彼此更像一般人聊天，「不是跟長官開會那種感覺」。她當時也強調，李四川「不只是說說而已」，而是真的願意替地方處理問題，因此才會特別站上台，把當年的經歷說給大家聽。李四川16日也曾針對李小姐的助講內容發文回憶，「一場排在午餐時間的協調會，她記了十幾年」，並表示，李小姐這段時間跑了不少「川友會」，上週末也到大型造勢替他站台，「她會來，只是記得我曾經在一個中午，趕去一場協調會，幫社區排除重建的困難。」李四川當時表示，自己對李小姐在台上說的「我們小小的社區，他都願意真心來幫忙」印象很深，並稱這些從民間走出來、沒有顯赫背景的朋友，是他「最珍貴的靠山」，更寫下，「社區有大有小，但一個家要住得安心，沒有大小之分。」而到了21日晚間，李小姐再次出現在泰山地方活動力挺李四川，讓這段921災後重建往事也再度被重新提起。李四川則表示，未來若擔任市長，將秉持相同信念，全力替民眾克服困難、解決問題，並提出推進「五泰輕軌」、「泰板輕軌」等交通建設構想。