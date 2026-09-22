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2026名古屋亞運男子籃球賽事，中華隊在16日的8強戰中以78：85不敵地主日本，確定止步8強，無緣寫下連續三屆闖進四強的紀錄。賽事落幕後，陣中資深國手胡瓏貿於22日在社群媒體發文，除了感嘆「最後一次亞運」的遺憾，更直言此次出征對許多安排感到「失望與心寒」，引發外界對於中華男籃是否遭到資源冷落的關注。中華隊本屆無緣連3屆闖4強，在8強關鍵戰役中，中華隊面對地主日本隊，排出了陳盈駿、林庭謙、游艾喆、雷蒙恩以及高柏鎧的「小陣容」先發迎戰。儘管全隊將士用命，「台灣隊長」陳盈駿攻下20分，後場雙槍林庭謙也有19分進帳，但中華隊最終仍以7分之差惜敗，結束本屆亞運旅程。沉澱數日後，胡瓏貿在22日發出長文抒發心情。他感性表示，將人生一半的歲月奉獻給中華隊，15年來從未後悔，但這次的出征卻讓他感到無比沉重。胡瓏貿寫道：「這或許是我這15年來，心裡最寒冷的一次。不是因為比賽有多艱難，而是一路走來，對於許多事情的安排，感到失望與心寒。」他在文中特別感謝現任部長李洋給予的溫暖與關心，並直言：「至少讓人感受到，原來我們並不是被遺忘的。」這番話也間接點出了球員在備戰與出征過程中，所面臨的艱苦環境與資源匱乏等困境。儘管帶有不完美的遺憾，胡瓏貿仍特別點名並標註了老戰友陳盈駿與陳冠全，感謝兩人一路相伴：「從18歲走到現在，能夠一次又一次穿上中華隊球衣，和你們一起完成人生最後一次的亞運，是多麼值得珍惜的事情。」胡瓏貿在文末感謝所有在困難環境下依然堅守崗位、認真奮鬥的教練、球員與工作人員，並感謝一直堅持夢想的自己。他期許未來能持續為更多年輕選手創造圓夢的機會，幫助他們站上國際舞台，繼續讓世界看見台灣。