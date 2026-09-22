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▲達美樂中秋檔期推出多項優惠，包含經典系列大披薩三個 799 元。（圖／達美樂提供）

▲拿坡里推出「披薩翅到爽」蕭貪餐重磅回歸，小披薩搭配香草烤雞翅12入的超值組合，原價560元、特價199元。（圖/三商餐飲提供）

▲必勝客中秋節檔期推出「貓派、狗派」雙款造型袋。（圖／必勝客提供）

迎接中秋連假因應家人或好友聚餐，披薩品牌祭出各項超殺優惠活動，像是達美樂，今年中秋與乾杯燒肉居酒屋聯手推出「和牛御豚燒肉披薩」，嚴選頂級澳洲和牛，並享有外帶半價折扣；另還有「，「6個棒腿 ＋6個雞翅＋任意口味小Pizza」售價只要199元。必勝客推出限定新品「厚牛干貝蛤蜊絲瓜火山大比薩」，並有套餐組合，2至3人份599元起、4至6人份只要999元起。達美樂今年中秋與乾杯燒肉居酒屋聯手推出「和牛御豚燒肉披薩」，嚴選頂級澳洲和牛、台灣優質御豚，豪邁集結雙陸頂級肉品入料，再搭配乾杯燒肉靈魂醬汁與濃郁莫札瑞拉起司。達美樂也祭出多重中秋限定優惠，「和牛御豚燒肉披薩」限時外帶5折，大披薩一個優惠價449元。還有中秋期間限定「燒肉澎湃套餐」899元，一次集結和牛御豚燒肉披薩、經典系列大披薩、鱈魚星星4塊、香烤雞條5條及1.25L大可樂。還祭出「達美樂近期還於粉專發起「中秋救火隊」活動，邀請網友分享烤肉翻車經驗，只要至指定貼文下留言上傳烤肉失敗照或留言說出烤肉黑歷史，就有機會抽中「乾杯燒肉禮物券」乙張，可至乾杯燒肉居酒屋兌換日本A5和牛或澳洲和牛等價值399元的指定優質肉品。拿坡里推出「蕭貪餐」受到民眾熱烈喜愛，，優惠內容即是「6個棒腿 ＋6個雞翅＋任意口味小Pizza」售價只要199元，且如果人數較多，民眾也可以加價100元將小披薩升級大披薩，299元就能享用大披薩與香草烤雞翅12入！迎接中秋連假，必勝客推出限定新品「厚牛干貝蛤蜊絲瓜火山大比薩」，7盎司炙燒厚牛與10顆極鮮干貝，搭配烤肉必備蛤蜊絲瓜起司火山，還能搭配成999元的「中秋火山大套餐」。另還推出超萌「比薩造型輕便購物袋」，包含「黑貓款」、「白狗款」雙設計。此次迎接中秋節，並因應不同人數推出兩款套餐：：小家庭聚餐可以選購，2至3人份只要599元起，含一個「極炙厚牛干貝海陸大比薩」及BBQ烤雞等人氣副食六選一，再送原萃1.25L。：適合4至6多人，只要999元起，含一個「極炙厚牛干貝海陸大比薩」免費升級「蛤蜊絲瓜火山起司餅皮」之外，第二個大比薩全口味免加價任選，以及烤雞、芝心腸等人氣副食六選一、原萃1.25L。