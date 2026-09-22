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揪出民調3大異樣！凌濤拱沈伯洋：直攻2028總統

柳采葳酸爆「偷天換日」：自家人都不信沈伯洋會贏

台北市長選戰再掀民調攻防，信民協會創會理事長黃清龍、民調專家戴立安今（22）日公布最新調查，現任台北市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨參選人沈伯洋40.5%，雙方差距僅1.2個百分點，已落入民調誤差範圍。對此，國民黨桃園市議員凌濤隨即開酸，若照這份數據解讀，沈伯洋「洋流」已經突破綠營天花板，應該乘勢而起代表民進黨直攻總統，賴清德要小心了。凌濤表示，細看這份民調有3大荒謬，青鳥自嗨真的贏麻了，首先，政黨傾向國民黨比例在24.3%、民進黨比例則是32.7%，什麼時候台北市變成深綠選區，跟台南、高雄一樣，如果樣本持續偏誤，市民怎麼期待支持度結果會符合真實樣態？顯然有帶風向的意味。接著，凌濤指出，該協會創會理事長黃清龍，一天到晚扯血緣、追著人家要驗DNA，還開什麼《蔣家血緣未解之謎：蔣經國日記、郭禮伯回憶錄與DNA，揭開雙胞胎身世的終極真相》荒謬至極，協會還召開記者會聲援矢板明夫，與曹興誠、洪三雄、沈伯洋同台，曹興誠甚至在記者會上高喊力挺沈伯洋，根本毫無公信力。凌濤進一步分析，沈伯洋在士林區大贏15.2% 、中山區贏11.3% 、萬華區贏10.7% 、內湖區贏5.9％ 、南港區贏4.5% 、中正區贏1.2%，連大安區都能追趕反超1.1%，士林大勝想必是因為吳思瑤擔任總幹事，內湖、南港則是沈伯洋請穿西裝的上班族騎腳踏車通勤上班、「工者有其屋」直接住內湖的政策奏效，在台北12行政區中贏下7區，簡直贏麻了，大家信嗎？最後，凌濤更語帶嘲諷稱，按照這份民調，沈伯洋的「洋流」已經突破綠營天花板，應該乘勢而起代表民進黨直攻總統，2028挑戰賴清德！這豈止是「洋流」，沈伯洋的支持者根本塞滿太平洋，賴清德總統要小心了！「這不是自欺欺人，什麼才是？」國民黨台北市議員柳采葳也開嗆，台北市的政治基本盤大家都心知肚明，結果這份民調為了幫沈伯洋打雞血拉抬聲勢，抽樣居然出現泛綠高達37.5%、泛藍只有28.4%的離奇結構，總共也才抽1,070幾個人，泛綠直接抓了350幾個，泛藍居然只有250幾個！在藍大於綠的台北市，直接多灌100個綠營的人頭進去，這是在做「民調夢」？柳采葳直言，交叉分析顯示，在「中立／看人不看黨」的選民中，蔣萬安以31.7%的支持度，完勝沈伯洋的25.9%，施政滿意度更是高達52.4%；當問到誰會當選時，蔣萬安看好度高達57.8%，沈伯洋直接崩盤掉到只剩21.3%，兩人懸殊差距高達36.5%；最致命的是，連「泛綠」受訪者中，都有高達41.1% 的綠營選民認為蔣萬安會當選連任。柳采葳更狠酸，證明連民進黨自己的支持者心裡都非常清楚，沈伯洋根本沒有贏面，他的支持度早已封頂破防，民進黨如果以為靠著這種「抽樣偷灌水、綠大於藍」的自嗨民調就能自我催眠，只會被理性客觀的台北市民徹底看破手腳！