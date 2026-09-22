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▲鄭伯其雖已退出國民黨，但服務處4年前與市長盧秀燕同框的競總招牌仍未拆下。（圖／讀者提供，2026.09.22）

5天前才提告 今天競總遭搜索

曾任國民黨台中市黨部發言人、退黨以無黨籍身分參選下屆市議員的鄭伯其，今天驚傳競選總部遭檢警搜索，並帶走20餘名相關人士，地方傳出疑與賄選有關。據了解，鄭伯其昨晚被請到台中市刑大，因拒絕夜間偵訊，今（22）日上午由台中調查站接手訊問工作。台中地檢署證實確有偵辦「特定查察案件」，目前仍在偵查中，若有一定結果再向外界說明。鄭伯其原是大里區立仁里長，因服務頗有口碑，4年前改參選市議員但高票落選，今年捲土重來，但國民黨採保守提名，只能退黨參選。據「2026議員參選人刑事案件紀錄」網站所連結的司法院裁判書系統判決書顯示，鄭伯其過去曾因《傷害罪》、《販賣偽藥罪》及《詐欺罪》遭判刑，相關刑期均已執行完畢。至於刑事紀錄是否影響本次參選資格，目前仍由選委會審查中。鄭伯其5天前報警，針對近期網路出現涉及他的毀謗言論與內容，提出違反《公職人員選舉罷免法》及《刑法》妨害名譽罪告訴，並強調「過去的事情，我從來沒有逃避，也已經為自己當年經營事業監督不周所造成的錯誤負起責任。」今天地方傳出，鄭伯其可能因中秋送禮遭檢舉涉嫌賄選，檢警因此上門搜索，並帶走相關人士。由於案件目前仍在偵辦階段，相關人員是否涉及違法，以及搜索原因與具體案情，仍待檢方進一步釐清。台中地檢署表示，確有偵辦「特定查察案件」，目前尚在偵查中，相關案情及涉及人員仍須待調查確認。檢方表示，若案件有一定結果，將再向外界說明。