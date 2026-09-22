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2026年名古屋亞洲運動會桌球團體賽今（22）日展開淘汰賽，台灣男團在16強淘汰賽迎戰世界排名79的蒙古隊。考量一日兩戰的體力消耗，教練團此役安排林昀儒輪休，由新生代好手馮翊新、郭冠宏與洪敬愷領銜上陣。三位小將不負眾望以直落三輕鬆收拾蒙古，強勢闖進8強，今晚6點20分將與伊朗交手，女團則在同一時間對決地主日本。為了備戰今晚關鍵的8強大戰，台灣教練團在上午面對實力有段落差的蒙古隊時決定調整陣容，讓世界排名第6的林昀儒休息，改由19歲小將洪敬愷扛下第三點關門重任。面對蒙古隊的挑戰，台灣男團的小將們從開局就打得毫不保留。第一點由世界排名41的馮翊新打頭陣，面對安赫巴亞爾首局隨即打出11：2的懸殊比分打傻對手，最終僅花12分鐘就以11：2、11：6、11：3開出紅盤，為台灣隊奠定勝基。第二點由17歲小將郭冠宏接棒，對決世界排名368的麥安達爾。郭冠宏最終以11：3、11：3、11：6快意取勝，幫助台灣迅速取得大比分2：0的聽牌優勢。負責第三點關門的洪敬愷雖然在第2局一度落後，但他迅速調整策略，連拿分數扭轉局勢，最終以11：8、11：6、11：3順利關門。整場比賽台灣男團僅費時不到1小時，便以大比分3：0、局數9：0一局未失橫掃蒙古。三名新生代好手的穩定發揮，證明了台灣桌球新世代的接班深度，同時也讓主力林昀儒獲得充分的休息時間。台灣男團順利挺進8強後，預計於台灣時間今晚6點20分登場，與伊朗爭奪4強席位。今日早一步擊敗澳門隊挺進8強的台灣桌球女團，也將在今晚同一時間正面對決主日本隊。