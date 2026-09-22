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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（22）日和多名北市兒虐案家長召開記者會，痛斥北市府站在加害者這邊，受害家長更聲淚俱下控訴市府，「一直不讓我們知道真相，全部資料都不讓我們查」。北市教育局長湯志明則回嗆，這樣扭曲悲劇進行的不實指控，社會大眾不會認同。湯志明說，市府絕對與孩子站在同一陣線，教育局對培諾米達、幼佳及夏莉絲等兒少保護案件，都從嚴從重從速辦理，依法完成調查，並對情節重大者處以終身不得擔任教保服務人員、廢止園所設立許可。湯志明強調，相關案件裁罰金額分別達2,352萬元以上、97萬3,500元及280萬2,000元；教育局也持續提供受影響幼兒及家庭專業輔導、心理支持、安置轉園及相關資源與服務。教育局表示，對兒少保護案件都主動依法公告裁罰資訊，也率先建置教保服務人員消極資格相關公告專區，提升資訊透明、保障家長知的權利；園所即使後續更名，都能從既有裁罰紀錄查到，不會因更名而消失。至於沈伯洋提及東京另訂的地方兒虐防制規範，教育局指出，沈委員可能不熟悉市政、不清楚台灣地方自治的局限。事實是臺灣與日本法律及地方自治制度不同，包含及強制設備設置、負責人資格、工作權限制及行政裁罰等涉及中央權管，法律已限制這些規範「如果中央不做、台北想做也無法做」。針對沈委員指控「怠惰的公務人員、傲慢的公務員」，教育局表示，沈委員一再不實指控，拿不出具體事證就含血噴人，本局絕不接受這種對長期投入兒少保護工作基層同仁的污衊。教育局指出，兒少保護案件涉及大量影像檢視、訪談、家長聯繫、證據整理、跨局處協調及後續輔導，相關受理、調查、外部專家委員認定及裁處均依法定程序辦理，不是沈委員空口一句「怎麼想都不合理」就能解決，也不因是否有民意代表關切而影響調查標準或處理程序。教育局最後強調，持續精進兒少保護機制，也全力捍衛長期投入兒少保護的基層同仁尊嚴與付出，他們的努力不該被政治操作與踐踏。兒少保護需要中央、地方、民意代表及專業人員共同補強制度，而非以片段資訊相互否定，地方能做的，本市一直在做；涉及中央法制不足之處，也希望攜手中央一同行動。