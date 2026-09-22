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2026年愛知・名古屋亞運羽球項目女子團體8強賽於一宮市綜合體育館點燃戰火。中華羽球女團在關鍵戰役中交手實力堅強的印尼隊，儘管第三點單打邱品蒨上演逆轉勝為球隊續命，最終中華隊仍以1：4落敗，無緣晉級4強，也錯失為台灣拿下亞運史上首面羽球女團獎牌的機會。擔綱第三點女單的邱品蒨背負著球隊不能輸的壓力，迎戰印尼選手維里亞萬（Thalita Ramadhanti Wiryawan）。邱品蒨在首局以15：21讓出後迅速調整狀態，第二局以21比18扳平戰局；進入決勝局她更是一鼓作氣掌控節奏，以21：11力退對手。這場耗時1小時3分鐘的激戰，邱品蒨成功以讓一追二的姿態為中華女團搶下寶貴的1點。賽事開局，擔綱第一點女單重任的林湘緹迎戰印尼好手瓦爾達尼（Putri Kusuma Wardani）。雙方鏖戰1小時22分鐘，林湘緹在以16：21讓出首局後，第二局以22比20驚險扳平，但決勝局未能延續氣勢，最終以15：21惜敗。賽後瓦爾達尼受訪時表示，扛下第一點非常關鍵，若能贏球將帶給團隊極大信心。談到被林湘緹拿下的第二局，瓦爾達尼坦言：「我原本有機會拿下第二局，但在最後兩分發生了非受迫性失誤，我太急著想結束比賽了。」她也提到過去曾擊敗過林湘緹，雖然開局感到有些壓力，但隨後便抱持著「放手一搏、享受比賽」的心態應戰。第二點女雙中華隊由謝沛珊搭配林芝昀組成新搭檔，對決印尼組合蘿絲（Rachel Allesya Rose）與塞蒂亞寧魯姆（Febi Setianingrum）。中華女雙首局以17：21落後，第二局展現韌性化解賽末點，以23：21扳回一城，但第三局節奏遭到對手掌控，以11：21落敗。對於兩人首次在國際大賽搭檔，謝沛珊賽後坦言：「我們還沒有完全掌握彼此的節奏，化學反應需要再加強。這次更換搭檔的策略，主要就是為了針對印尼隊。」談到第二局的逆轉與第三局的崩盤，謝沛珊表示，第二局戰術執行明確且穩定，但進入決勝局後未能持續發揮，對方改變節奏後便佔了上風。她也透露，全隊的目標確實是拿下台灣史上首面女團獎牌，大家都專注於自己的本分，盡量不給自己過多的額外壓力。在隨後的雙打賽事中，中華隊派出許尹鏸與胡綾芳，迎戰印尼強檔庫蘇馬（Febriana Dwipuji Kusuma）與拉馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）。中華組合在首局以19：21惜敗後遭遇亂流，第二局以6：21迅速讓出。最終中華女團以總比分1：4不敵印尼，結束本屆亞運女團賽事。獲勝的印尼隊順利挺進女團4強，將於23日上午9點30分的女團準決賽第一對戰組中迎戰強敵中國隊；而同一時間第二對戰組的4強賽事，則將由韓國隊交手地主日本隊，各隊將拚盡全力爭奪最終的金牌戰門票。