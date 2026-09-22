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英國AI工作室「Particle6」，去年推出全球首位AI女演員「蒂莉諾伍德」（Tilly Norwood），企圖藉此打進好萊塢市場，卻爆出被要求即興演出時，尷尬坦言自己只能愣在鏡頭前發呆。近日她登上英國主持人摩根（Piers Morgan）的節目受訪，突然從英文切換成廣東話，讓摩根和來賓都一度愣住，再次引發討論。綜合外媒報導，近日蒂莉為了幫電影《錯位》（Misaligned）宣傳，登上《皮爾斯摩根不設限》（Piers Morgan Uncensored），資深演員康堤（Tom Conti）詢問她關於電影角色的問題，沒想到她回答到一半，就突然改用廣東話發言。面對突然說起廣東話的AI演員，康堤直接跟摩根求助：「我完全聽不懂，皮爾斯，你聽得懂嗎？」摩根則帶着笑意追問蒂莉：「妳為何會突然改說中文（廣東話）？發生什麼事了？」這段「當機」般的畫面也在社群平台迅速流傳，截至發稿時間為止，已累積超過千萬次觀看。對此，蒂莉解釋道，自己「有點線路錯亂」。有意思的是，她的創作者、Particle 6執行長艾琳范德費爾登（Eline van der Velden）事後則表示，蒂莉能說多種語言，當天不排除是在現場環境中，聽到某個類似廣東話的詞彙，所以才觸發了語言切換機制，笑稱蒂莉可能只是想「展示一下自己的多語能力」。