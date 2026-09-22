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川普講了9分鐘 觀眾只聽到雜音

3家媒體告上法院 控白宮違反新聞自由

美國總統川普封殺CNN、MS NOW及Politico進入白宮採訪後，意外讓自己的公開活動陷入「有畫面、沒聲音」窘境。美國主要電視網拒絕接替CNN提供白宮聯播池（TV pool）服務，導致川普21日出席白宮南草坪新直升機坪啟用活動時，官方直播雖拍得到川普致詞，現場聲音卻幾乎無法辨識，連立場偏保守的Newsmax主播都形容，這是川普打壓媒體「有點反噬」的例子。綜合Politico等外媒報導，川普日前以散播「假新聞」為由，宣布禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮，3家媒體記者的採訪證隨後遭撤銷。CNN原本輪值負責21日的總統電視聯播池，但在遭白宮拒於門外後，ABC、CBS、NBC及福斯新聞等其他參與聯播的電視網也沒有派人取代，聯播池因此暫停運作。沒有電視聯播池的專業設備支援，白宮只能透過官方訊號直播川普為南草坪新直升機坪揭幕的活動。但從畫面中可以看到川普持續對現場人員發表談話，但收音幾乎無法使用，反而充斥停在附近的「陸戰隊一號」直升機巨大噪音。有白宮記者形容，川普發表約9分鐘談話期間，觀眾幾乎只能聽見雜音。Politico記者Sophia Cai在社群平台X上表示，川普在沒有電視聯訪下所進行的第一場發言，透過白宮畫面直播根本聽不到他說的話。「他在習近平來訪前揭幕最新的直升機停機坪，但畫面幾乎是9分鐘靜止不動。」還有網友笑稱，這是「今天看到最棒的畫面」，指稱川普因為禁止媒體採訪白宮、聯訪團不在現場的狀況下，而沒有任何聲音，「他應該在這星期內就會撤銷這項禁令了。」就連Newsmax主播德拉加薩（Bianca de la Garza）也在轉播時指出，眼前狀況正是媒體禁令產生的直接後果，「聽不到總統在說什麼」，可說是相關措施「有點反噬」。白宮電視聯播池平時由ABC、CBS、CNN、福斯新聞及NBC輪流提供影像，讓其他沒有辦法進入現場的媒體共享總統活動影音。如今聯播池暫停提供攝影服務，也意味部分限制採訪人數的總統活動，可能只剩白宮自己提供的官方畫面。CNN、MS NOW與Politico在21日時也正式對川普政府提起聯邦訴訟，主張白宮因不滿新聞內容便撤銷記者採訪資格，侵犯美國憲法第一修正案保障的言論及新聞自由，要求法院恢復採訪權。川普則否認此舉是攻擊新聞自由，強調白宮針對的是他所稱的「假新聞」。這場媒體衝突的影響恐持續延燒。由於主要電視網暫停提供替補聯播服務，川普前往紐約出席聯合國大會期間，白宮聯播池也不會另外派攝影團隊隨行；不過聯合國大會本身仍有官方轉播訊號，因此並非所有川普公開活動都會陷入「無畫面、無聲音」的狀況。此外，白宮21日在X上發文，力促民眾下載「The White House」APP，稱可直接在手機觀看「沒有噪音、只有最重要新聞」的即時白宮新聞和活動串流畫面。