曼迪傳播今（22）日宣布，11月6日起《名偵探柯南》動畫30週年紀念大作《名偵探柯南 第30號殺人事件》，將於台灣、香港、澳門戲院同步上映，將原本的2小時「電視特別篇」直接搬上大銀幕。本次劇情從新版萬元偽鈔牽扯出殺人事件，柯南、服部平次、安室透、赤井秀一，以及全日本各地警方角色「全員出動」，迎戰牽動國家的偽鈔危機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本電視播、台灣進戲院！11月6日台港澳同步上映

《名偵探柯南 第30號殺人事件》最初是為電視動畫30週年打造的紀念作品，日本將於9月25日率先在電視播出，日前也推出長達90秒預告片。

曼迪傳播表示，台港澳將採取不同方式，確定自11月6日起於戲院聯映，讓觀眾能透過大銀幕觀看這部30週年紀念作，詳細上映戲院及相關資訊將陸續公開。

《名偵探柯南 第30號殺人事件》故事從全新萬元紙鈔問世開始，新鈔以「東都鐵塔」為圖案，柯南與少年偵探團、阿笠博士、小蘭、園子前往日本紙幣印刷局長野工廠參觀，另一頭警視廳卻在命案現場發現偽鈔。

隨著偽鈔開始流入社會，警方成立搜查本部，柯南與平次也前往大阪追查疑似印製偽鈔的地點，事件逐漸升級成國家級危機。

▲江戶川柯南在《第30號殺人事件》中追查新版萬元偽鈔與殺人事件背後真相。（圖／曼迪提供）
▲江戶川柯南在《第30號殺人事件》中追查新版萬元偽鈔與殺人事件背後真相。（圖／曼迪提供）
▲《第30號殺人事件》故事從新版萬元紙鈔問世展開，卻意外牽扯出偽鈔與殺人事件。（圖／曼迪提供）
▲《第30號殺人事件》故事從新版萬元紙鈔問世展開，卻意外牽扯出偽鈔與殺人事件。（圖／曼迪提供）
安室透、赤井秀一都來了！柯南史上全明星陣容集結

本作劇本由曾參與劇場版《純黑的惡夢》、《零的執行人》、《黑鐵的魚影》等作品的櫻井武晴操刀，加入大規模動作場面；演員池田依來沙則擔任客座聲優，為科學鑑定專家「里見透子」配音，角色將負責對偽鈔進行精密鑑定，成為破解事件的重要人物。

▲池田依來沙擔任客座聲優，為科學鑑定專家「里見透子」配音，成為破解偽鈔案的重要角色。（圖／曼迪提供）
▲池田依來沙擔任客座聲優，為科學鑑定專家「里見透子」配音，成為破解偽鈔案的重要角色。（圖／曼迪提供）
為了迎接動畫30週年，《第30號殺人事件》也把陣容直接拉到最大。除了江戶川柯南、毛利蘭、毛利小五郎、服部平次等主要角色，目暮警官、高木警官、佐藤警官、大瀧悟郎、大和敢助、上原由衣、諸伏高明等各地警界角色都將加入調查，安室透與赤井秀一同樣現身，形成橫跨日本各地的全明星陣容。

▲柯南與服部平次聯手追查偽鈔來源，事件規模逐漸擴大成國家級危機。（圖／曼迪提供）
▲柯南與服部平次聯手追查偽鈔來源，事件規模逐漸擴大成國家級危機。（圖／曼迪提供）
▲《第30號殺人事件》集結日本各地警界角色，全員出動調查流入市面的新版偽鈔。（圖／曼迪提供）
▲《第30號殺人事件》集結日本各地警界角色，全員出動調查流入市面的新版偽鈔。（圖／曼迪提供）
▲《名偵探柯南 第30號殺人事件》確定11月6日起在台灣、香港、澳門戲院同步上映。（圖／曼迪提供）
▲《名偵探柯南 第30號殺人事件》確定11月6日起在台灣、香港、澳門戲院同步上映。（圖／曼迪提供）

相關新聞
林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

新聞稿與採訪邀請，請寄 joweilin@gamania.com