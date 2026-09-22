曼迪傳播今（22）日宣布，11月6日起《名偵探柯南》動畫30週年紀念大作《名偵探柯南 第30號殺人事件》，將於台灣、香港、澳門戲院同步上映，將原本的2小時「電視特別篇」直接搬上大銀幕。本次劇情從新版萬元偽鈔牽扯出殺人事件，柯南、服部平次、安室透、赤井秀一，以及全日本各地警方角色「全員出動」，迎戰牽動國家的偽鈔危機。
日本電視播、台灣進戲院！11月6日台港澳同步上映
《名偵探柯南 第30號殺人事件》最初是為電視動畫30週年打造的紀念作品，日本將於9月25日率先在電視播出，日前也推出長達90秒預告片。
曼迪傳播表示，台港澳將採取不同方式，確定自11月6日起於戲院聯映，讓觀眾能透過大銀幕觀看這部30週年紀念作，詳細上映戲院及相關資訊將陸續公開。
《名偵探柯南 第30號殺人事件》故事從全新萬元紙鈔問世開始，新鈔以「東都鐵塔」為圖案，柯南與少年偵探團、阿笠博士、小蘭、園子前往日本紙幣印刷局長野工廠參觀，另一頭警視廳卻在命案現場發現偽鈔。
隨著偽鈔開始流入社會，警方成立搜查本部，柯南與平次也前往大阪追查疑似印製偽鈔的地點，事件逐漸升級成國家級危機。
安室透、赤井秀一都來了！柯南史上全明星陣容集結
本作劇本由曾參與劇場版《純黑的惡夢》、《零的執行人》、《黑鐵的魚影》等作品的櫻井武晴操刀，加入大規模動作場面；演員池田依來沙則擔任客座聲優，為科學鑑定專家「里見透子」配音，角色將負責對偽鈔進行精密鑑定，成為破解事件的重要人物。
為了迎接動畫30週年，《第30號殺人事件》也把陣容直接拉到最大。除了江戶川柯南、毛利蘭、毛利小五郎、服部平次等主要角色，目暮警官、高木警官、佐藤警官、大瀧悟郎、大和敢助、上原由衣、諸伏高明等各地警界角色都將加入調查，安室透與赤井秀一同樣現身，形成橫跨日本各地的全明星陣容。
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《名偵探柯南 第30號殺人事件》最初是為電視動畫30週年打造的紀念作品，日本將於9月25日率先在電視播出，日前也推出長達90秒預告片。
曼迪傳播表示，台港澳將採取不同方式，確定自11月6日起於戲院聯映，讓觀眾能透過大銀幕觀看這部30週年紀念作，詳細上映戲院及相關資訊將陸續公開。
隨著偽鈔開始流入社會，警方成立搜查本部，柯南與平次也前往大阪追查疑似印製偽鈔的地點，事件逐漸升級成國家級危機。
本作劇本由曾參與劇場版《純黑的惡夢》、《零的執行人》、《黑鐵的魚影》等作品的櫻井武晴操刀，加入大規模動作場面；演員池田依來沙則擔任客座聲優，為科學鑑定專家「里見透子」配音，角色將負責對偽鈔進行精密鑑定，成為破解事件的重要人物。