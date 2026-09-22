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信民協會與民調專家戴立安合作，今（22）日公布台北市長最新民調，結果顯示台北市長蔣萬安支持度41.7％領先民進黨市長參選人沈伯洋40.5％，雙方差距誤差範圍內。對此立委林俊憲表示，近期媒體報導指出，蔣萬安選舉策略要開始調整，要加強陸戰、空戰，面對媒體也要拉長問答時間，只是對媒體朋友來說比較辛苦，問A答B已經夠考驗耐心了，接下來如果再從B繞到C、從C繞到D，恐怕唱完整首字母歌，蔣萬安還是沒回答到問題。對於最新民調沈伯洋僅落後蔣萬安1.2％在誤差範圍內，林俊憲表示，看到這份民調，這下蔣萬安開始緊張了。這份民調不只顯示兩個人的支持度非常接近，蔣萬安的施政不滿意度更是來到41.6%，對一位尋求連任的現任市長來說是非常高的數字，顯示台北市民對蔣施政能力高度不滿，民心正在發生變化。看到今天這個結果，也符合總統賴清德當初提名沈伯洋的考量，就是他的潛力。林俊憲說，另外一個值得注意的地方，是年齡交叉分析。20到49歲的選民，沈伯洋支持度都超過蔣萬安。這也反映出平常接收社群和網路資訊比較多的年輕選民，看到兩個候選人的表現，自然會做出自己的判斷。沈伯洋面對問題來者不拒，回答有條理；蔣萬安老是問A答B，講了半天，大家還是不知道到底在說什麼。林俊憲認為，接下來民進黨要做的事情很簡單，就是持續讓更多人認識沈伯洋。不需要刻意去說服誰，讓市民看到兩個人的差異，自然就會做出選擇。林俊憲表示，其實蔣萬安也已經感受到選情的變化。近期有媒體報導，他的選戰策略要開始調整，不能再「躺著選」，要加強陸戰、空戰，面對媒體也要拉長問答時間。這部分要鼓勵蔣萬安，這個方向很好，答越長越好。哪一個有料、哪一個沒料，講得越久大家反而看得越清楚。只是對媒體朋友來說比較辛苦，問A答B已經夠考驗耐心了。接下來如果再從B繞到C、從C繞到D，恐怕唱完整首字母歌，蔣萬安還是沒回答到問題。