蘋果iPhone 18 Pro系列才剛開賣，就傳出災情，外媒9to5Mac指出，部分iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max用戶發現，使用Face ID解鎖特定App時，只要臉部辨識第一次失敗，再次嘗試驗證，就可能讓手機瞬間死當，觸控完全沒有反應，幾秒後甚至直接自動重新開機。9to5Mac在歐洲版iPhone 18 Pro也出現過類似問題。
根據9to5Mac指出，問題主要出現在需要Face ID進行第二層驗證的使用情境，例如開啟「密碼」App、Safari無痕瀏覽分頁，或是使用者自行設定必須透過Face ID才能開啟的鎖定App，從iPhone鎖定畫面使用Face ID解鎖，目前並未發現相同狀況。
外媒也實際測試，在Face ID驗證時先遮住臉部，刻意讓第一次辨識失敗，接著畫面出現提示後，再按下「再次嘗試Face ID」，部分出現問題的iPhone 18 Pro隨即會完全凍結，包括螢幕觸控都無法操作，數秒後系統自行重新啟動，最後回到鎖定畫面。
iPhone 18 Pro Face ID紅外線藏在螢幕下方
iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max今年重新設計Face ID系統，紅外線相機首度被移至螢幕下方、靠近狀態列時間的位置，藉此進一步縮小動態島面積。至於這次異常是否與新的Face ID硬體設計有關，目前仍無法確定。
有Reddit用戶表示，向Apple支援反映後，一度被建議直接更換硬體。不過9to5Mac認為，這次狀況較可能是iOS 27軟體Bug，而非Face ID硬體本身故障，預期可透過後續系統更新修正。9to5Mac也已向Apple詢問相關問題，目前報導中尚未取得官方回應。
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iPhone 18 Pro Face ID紅外線藏在螢幕下方
iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max今年重新設計Face ID系統，紅外線相機首度被移至螢幕下方、靠近狀態列時間的位置，藉此進一步縮小動態島面積。至於這次異常是否與新的Face ID硬體設計有關，目前仍無法確定。
有Reddit用戶表示，向Apple支援反映後，一度被建議直接更換硬體。不過9to5Mac認為，這次狀況較可能是iOS 27軟體Bug，而非Face ID硬體本身故障，預期可透過後續系統更新修正。9to5Mac也已向Apple詢問相關問題，目前報導中尚未取得官方回應。