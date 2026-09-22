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57歲的林先生擁有十年前抗癌（鼻咽癌）成功的故事，但也長期深受高血壓與糖尿病困擾。去年2月，他的左小腿不小心被剪刀刺傷，當時外部皮膚很快就順利癒合，林先生以為沒事了，沒想到卻是噩夢的開始。林先生總覺得左小腿莫名痠脹，後來甚至連走路、從蹲姿站起來都感到力不從心。直到今年中旬，小腿內部的劇痛讓他連站都站不住，甚至發現皮膚表面浮起一個腫塊，才趕緊前往亞洲大學附屬醫院求診。接診的心臟血管外科主治醫師陳偉竑在觸診時驚訝發現，林先生左小腿前方的腫塊摸起來竟然有明顯的「脈搏搏動感」。隨後透過血管超音波與下肢電腦斷層比對，確定病灶是一顆高達8×4公分、如雞蛋般大小的「左側脛前動脈假性動脈瘤」。醫師陳偉竑解釋，「假性動脈瘤」並不是真的長了腫瘤，而是血管壁被刺破後，血液不斷從破口向外滲漏，被周圍的軟組織與纖維膜包覆成一個充血囊腔。因為囊腔外壁只是一層薄薄的組織，不像正常血管有完整的動脈壁，結構非常脆弱，加上林先生長期血壓偏高，強大的血液壓力讓這個囊腔越吹越大，隨時有破裂大出血的致命危險。陳偉竑醫師評估後，決定切換策略，發動傳統手術。醫療團隊小心翼翼地切開肌肉、繞過複雜的神經網路，精準找出受損的脛前動脈並切除假性動脈瘤，同時清出大量積血。隨後，醫師從林先生的右大腿摘取一段「大隱靜脈」，成功置換受損的左腿動脈。整場手術歷時長達8小時，終於順利完成血管重建，讓血流恢復暢通。術後，林先生在醫療團隊協助下持續控制血壓並配合藥物治療，不僅疼痛感一掃而空，也沒有留下垂足等後遺症，重新找回穩健的步伐。他開心直呼，原本以為腳要廢了，現在終於可以好好走路了。