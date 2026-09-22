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若違反《職安法》 最重可開罰300萬元

位於高雄南部發電廠今（22）日上午發生1名承攬商員工於執行海水電解鹽酸槽維護作業時，失足墜入鹽酸槽中遭灼傷；另有5名台電員工、5名承攬商員工，因不慎吸入鹽酸氣體致身體不適。勞動部說明，高雄市勞檢處已立即派員檢查，並予以停工處分；若有違反《職業安全衛生法》第6條規定，將裁處5萬至300萬元，開罰對象將經調查釐清，台電或承攬商都可能挨罰。台電說明，該承攬商員工於進行鹽酸槽轉存作業時，穿著背負式安全帶使用護籠攀爬至儲槽槽頂，因踏穿槽頂後墜落至槽內；台電於事發後第一時間指派主管前往醫院關懷傷者狀況，提供必要協助，後續將深切檢討事故發生確切原因，避免再發生。勞動部表示，目前確認該案是由台電南部火力發電廠，交由一家承攬業者實施，而承攬商所僱勞工於該發電廠從事鹽酸轉存作業，不慎踩破槽頂致墜落槽內，在場作業人員（10人）搶救過程中，不慎吸入性嗆傷。11名傷患有1名重傷送高醫急救；另10名預防性送醫，其中9名未住院、另1名尚在評估中。勞動部表示，高雄市勞檢處已立即派員檢查，並予以停工處分，另若有違反《職安法》第6條規定，將裁處5萬至300萬元；至於開罰對象，勞動部說明，事故細節還需要調查釐清，開罰對象可能針對台電、承攬商，也可能雙方都會查處。