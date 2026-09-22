郭世倫過去經常在《康熙來了》等綜藝節目露臉，月入百萬元，2013年爆出染毒和婚變風波後，隔年退出演藝圈，歷經在墾丁擺地攤、開民宿，目前在宜蘭經營的「Wonderwall 美好境界」民宿廣受好評，讓他迎來事業第二春。消失螢光幕12年的郭世倫，近日和好友馬國弼同框，正在償還賭債的馬國弼說：「賭、毒讓這二位男人失去太多太多了！」呼籲大家遠離這兩個字。
馬國弼斜槓還5000萬賭債 同框郭世倫洩心聲
馬國弼過去沉迷簽賭欠下5000萬元的巨額債務，近年持續接拍八點檔、主持節目也兼職開Uber、當搬家工人、跑外送及直播帶貨等，如今已經償還4500萬元，還剩下500萬元債務，他昨（21）日在粉專分享和老友郭世倫敘舊的合照，有感而發地寫下：「賭、毒讓這二位男人失去太多太多了！我們的切身之痛～再次提醒大家～遠離這兩個字吧！」
貼文一曝光，許多網友紛紛留言給馬國弼和郭世倫打氣，「但是，他們都重新站起來，重啟新的人生」、「你們都勇於認錯承擔就是真男人，勇敢面對努力重新站起來，尤其國弼給你幾霸分，郭世倫你演技精湛一定能再放光芒喔」、「知錯能改，人不怕跌倒，怕跌倒了不會再站起來，加油！」
曾發文感謝恩人 郭世倫：當年我如過街老鼠
郭世倫曾經在臉書發文感謝幫助過自己的民間友人，「當年，我如同過街老鼠，在台中逢甲失魂流浪，您和嫂夫人送上熱騰騰的明倫蛋餅，給我加油！」原來當年一間知名蛋餅店的老闆，正是郭世倫的大恩人，其溫暖的舉動讓他澈底重生。
不過，郭世倫表示，「後來在重生的日子，我只要進台中就會去找您，但都只有大排長龍的人潮卻怎麼樣也尋不到您的蹤影...」所幸郭世倫和該名大恩人曾經在宜蘭重逢，讓他感性地表示：「一見面的擁抱，所有的畫面又湧上心頭。」
資料來源：馬國畢的Big臉書
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馬國弼過去沉迷簽賭欠下5000萬元的巨額債務，近年持續接拍八點檔、主持節目也兼職開Uber、當搬家工人、跑外送及直播帶貨等，如今已經償還4500萬元，還剩下500萬元債務，他昨（21）日在粉專分享和老友郭世倫敘舊的合照，有感而發地寫下：「賭、毒讓這二位男人失去太多太多了！我們的切身之痛～再次提醒大家～遠離這兩個字吧！」
貼文一曝光，許多網友紛紛留言給馬國弼和郭世倫打氣，「但是，他們都重新站起來，重啟新的人生」、「你們都勇於認錯承擔就是真男人，勇敢面對努力重新站起來，尤其國弼給你幾霸分，郭世倫你演技精湛一定能再放光芒喔」、「知錯能改，人不怕跌倒，怕跌倒了不會再站起來，加油！」
郭世倫曾經在臉書發文感謝幫助過自己的民間友人，「當年，我如同過街老鼠，在台中逢甲失魂流浪，您和嫂夫人送上熱騰騰的明倫蛋餅，給我加油！」原來當年一間知名蛋餅店的老闆，正是郭世倫的大恩人，其溫暖的舉動讓他澈底重生。
不過，郭世倫表示，「後來在重生的日子，我只要進台中就會去找您，但都只有大排長龍的人潮卻怎麼樣也尋不到您的蹤影...」所幸郭世倫和該名大恩人曾經在宜蘭重逢，讓他感性地表示：「一見面的擁抱，所有的畫面又湧上心頭。」
資料來源：馬國畢的Big臉書