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新冠疫情下降 疾管署：重症徵兆仍要留意

國內流感、新冠仍處流行期！疾管署今（22）日提醒，國內流感單週門急診就診人次為14萬1375、新增165例重症、30例死亡。中秋連假將至，民眾出遊、團聚等人際交流頻繁，容易增加疾病傳播風險，若出現呼吸困難、意識改變等危險徵兆，應盡速就醫。疾管署主任郭宏偉指出，國內流感疫情略升且處流行期，第37週（9/13-9/19）類流感門急診就診計14萬1375人次，較前一週略升1.4%。另上週（9/15-9/21）新增165例流感併發重症病例（151例H1N1、6例H3N2、8例A未分型）及30例死亡（27例H1N1、2例H3N2、1例A未分型）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占84.9%為高。本流感季累計1586例重症病例（958例H1N1、509例H3N2、29例A未分型、90例B型）及304例死亡（176例H1N1、106例H3N2、10例A未分型、12例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占65.8%）及具慢性病史者（占83.2%）為多，67.8%未接種本季流感疫苗。新冠肺炎部分則呈現疫情下降趨勢，但仍處流行期， 第37週（9/13-9/19）新冠門急診就診計1萬4462人次，較前一週（9/6-9/12）下降20.6%；上週（9/15-9/21）新增48例本土重症病例及9例本土死亡病例。去年10月起累計723例新冠併發重症本土病例，其中133例死亡，重症病例以65歲以上長者（占73.3%）及具慢性病史者（占82.6%）為多，83.8%未接種本季新冠疫苗；近4週本土病例變異株以NB.1.8.1 及PQ.16.1.1為主。疾管署提醒，近期氣溫有轉涼趨勢，請民眾務必做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀，宜戴口罩及早就醫、生病在家休息等措施。因應流感疫情持續，疾管署已延長公費流感抗病毒藥劑擴大使用期限至10月31日止。如有危險徵兆，包括呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師評估是否符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，以把握用藥時機，降低併發重症風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。