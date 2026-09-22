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針對第20屆亞運會開幕以來，部分代表團與媒體對賽會住宿接駁與餐飲服務提出的強烈批評，名古屋亞運籌委會（AINAGOC）於22日發布官方聲明做出強硬回應，針對網路社群上的兩大爭議進行正式澄清，直言是代表團文件不齊，導致大會需要耗費時間去處理；至於之前餐飲問題，他們則推給了廠商，直言那並非是官方所提供。針對9月16日各代表團登上郵輪（作為選手住宿設施）時發生的混亂狀況，部分媒體報導指稱「是因籌委會未能及時將住宿資訊上傳至系統，才導致登船延誤」。對此，籌委會嚴正否認此說法，並明確指出，造成登船延誤與現場混亂的最主要原因，是「部分代表團提交的文件不齊全」，大會必須耗費額外時間協助解決這些文件缺失問題所致。但從開幕式前男籃住宿的問題來看，名古屋亞運官方這次給予的選手住宿環境，絕不能以此來草草回應，包括貨櫃屋住宿以及床和球員身材不合的問題，都顯現出大會在賽前規劃上有缺失。而不少媒體前往當地，也發現嚴重的接駁問題，引起討論。針對郵輪的後續營運，籌委會表示目前正與委外負責營運的歌詩達郵輪（Costa Cruises）及日本JTB旅行社緊密合作，妥善處理突發狀況，並將持續與相關服務提供商密切配合，確保運動員代表團的接待作業能順利進行。此外，對於部分代表團在社群平台上發文，嚴厲批評台球（Techball）比賽場館所提供的餐飲品質不佳，籌委會也在聲明中直接反駁，澄清「該場館的這些餐飲項目，並非由亞運籌委會（AINAGOC）所提供」。籌委會強調，官方已在各個住宿設施內建立了完善的膳食服務系統，並充分考量各項運動的特性、賽程安排與訓練計畫。同時，官方也正與相關餐飲承包商合作，積極處理各國家奧林匹克委員會（NOC）提出的個別需求，包含食物過敏、宗教信仰或文化習慣等特殊的飲食限制。問題在於，這仍然是賽會所提供的食物，難道官方不應該做好把關和品質控管，將餐飲問題推給承辦廠商，恐怕並不能平息眾怒。