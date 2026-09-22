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台北市信民兩岸研究協會今（22）日公布最新台北市長選情民調，國民黨籍台北市長蔣萬安支持度為41.7%、民進黨台北市長參選人沈伯洋為40.5%，兩人相差1.2個百分點，差距在抽樣誤差範圍內。對此，沈伯洋下午出席活動時表示，民調不管落後多少，其實就是落後，作為挑戰者，要不斷的精進，讓更多人認識他。沈伯洋下午出席「你的台北・打造一座內容城市」影視音產業對談，並於會前接受媒體訪問，針對最新民調顯示，沈伯洋支持度僅差蔣萬安1.2個百分點；另外，也在社群PO出眨眼照，是否與支持者信心喊話？沈伯洋回應，選戰看起來會越來越激烈，因此也用一張圖，表達跟支持者之間的暗號；他說，民調不管落後多少，其實就是落後，作為挑戰者，就是要不斷的精進，顯然還有許多的市民不一定認識他，或者認識之後，不一定信任他，就算現在信任，也不代表60天之後還會信任，「我們要維持現在有的信任、要繼續拓展，讓更多人認識我們，知道我們對台北市的願景」。媒體詢問，大同區被視為是綠營票倉，但在這個區，卻輸給蔣萬安，是否前期都主攻大安、中山這些藍營票倉？沈伯洋說，各式各樣的原因都會有，有落後的地方，就一定是他努力不夠，這幾天也會到大同區，很希望在這個過程中，能讓大同區的朋友更認識他。至於民調中，整體結構呈現綠是大於藍的，是否感受台北市的結構改變？沈伯洋回應，他5月參選以後，各家所做有公信力的民調，大家應該都能發現，台北的綠營表態率是比藍營的更高，這已經發生了一段時間，但它不代表綠營的人比藍營的多，只是代表可能有一些藍營的人，變成不想表態，或者不想回答問題。沈伯洋進一步說，這個可能還要再去看細部數字，才能知道真實狀況，無論如何，這些就是參考，他們在地方上跑，一定有贊成他們的人，也有反對他們的人，「不管贊成還是反對我們的，對我來說，他們都是市民」，每個人的意見都是一樣的重要，他們的政見、想法，就是要照顧到每一位市民，不要讓任何人，覺得在這個城市感受到被遺忘或者孤單。