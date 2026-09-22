我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林利霏（中）因在《麻辣鮮師》中出演「Gina」一角，而成功打開知名度。（圖／翻攝自麻辣鮮師）

47歲女星林利霏因出演台灣校園喜劇《麻辣鮮師》的「Gina」一角，而獲得大眾喜愛。她也持續在演藝圈耕耘，拍了許多影視作品，而在2016年，她嫁給同為演員的張翰，並誕下一女，一家三口甜蜜幸福。不料在2024年，林利霏罹患了大腸癌第一期，進行一系列治療與手術後，張翰去年透露已近乎痊癒。不過早在2023年就一家人移居台東的林利霏，則曾坦言因為老公常常要到別的地方拍戲，而感到有點孤單吃力。林利霏在2001年以《麻辣鮮師》出道，精緻美貌與好身材讓她擄獲大批粉絲的心，之後也出演許多影視作品，像是《火線任務》、《18禁不禁》、《勇敢說出我愛你》、《機智校園生活》系列等，非常活躍。不料在2024年12月，林利霏到醫院檢查發現大腸有2公分息肉，經切除化驗後結果是惡性，宣告得了大腸癌第一期，並緊接著進行一連串的治療與手術。好在積極治療下，林利霏抗癌成功，還曾在社群透露心境，「就像漏水的水管把漏水的地方切掉再接起來。」而林利霏老公張翰也在去年受訪時，表示林利霏恢復得不錯，每半年一次的檢查中，血液裡已經沒有癌細胞，甚至可以捐血，等於說痊癒了，宣布抗癌成功好消息。由於一家三口早在2023年就移居台東，林利霏也在罹癌後就較少於螢光幕露面，張翰則繼續拍戲養家。因此在去年6月時，林利霏忍不住有感而發，坦言到台東身邊沒什麼親人、沒有後盾，什麼事情都要自己來，「說真的，張先生長時間在外地拍戲，有時候還是會覺得有點孤單、有點吃力。」加上她的身體狀況不穩定，有時候感到很累、想休息也無法安心。她也因此感謝女兒同學的家長跟朋友們，感謝他們主動帶女兒出去玩，讓女兒不會一個人在家悶壞，也讓林利霏可以好好放鬆休息。如今林利霏時常會在社群分享近況與家庭點滴，似乎已經完全適應台東生活，看起來非常愜意。