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當不鏽鋼從廚房走進生活，便不再只是機能材料，而成為一種能與日常共處、也經得起時間的空間語彙。百能家居於台北打造台灣「全屋不鏽鋼美學空間」，並以 Stainless Living 2026 品牌發表暨生活空間開幕為起點，透過貼近真實住宅的策展動線，完整呈現不鏽鋼從餐廚延伸至客廳、收納及多元居住場景的設計可能。永聖貿易董事長吳盧漢檉表示：「我們希望台灣市場看見的，不單是不鏽鋼產品，而是一套從材料、設計到在地服務都能長久陪伴生活的完整家居方案。」，現場邀請竹工凡木設計總監邵唯晏分享，從空間設計角度出發以不鏽鋼詮釋全屋居住美學。百能也正式展現其重新理解不鏽鋼家居的理念，以及永聖貿易將設計、安裝與服務落實的長期承諾。從一座廚房走進一個家，八大生活場景滿足全屋不鏽鋼想像。本次Stainless Living 2026 以「材質的溫度」、「鋼與生活的日常」、「宜居新標準」、「不止於廚房」四大概念為核心，有別傳統單品陳列，百能家居以「一場關於材質、空間與生活的策展」重新定義展示空間。整體參觀動線沿著真實住宅的生活節奏展開，從客廳的停留、餐廚的交流，到私密空間的靜謐，重塑材質與日常的共生關係，親身感受不鏽鋼在不同光線、比例與材質搭配下的細膩變化，也可以看見金屬自然融入木質、織物與居家軟裝，擺脫冰冷、工業化的既定印象，提出一套兼顧美學、機能與長久價值的全屋生活提案。竹工凡木設計總監邵唯晏：「真正耐看的空間，不在於堆疊材料，而是讓材質回應人的使用與時間。此次空間亦展出以不鏽鋼打造的穀神星茶桌，透過線與圓的比例、光影與材質肌理，呈現不鏽鋼不同於既有工業印象的另一種可能。 」台灣潮濕多變的氣候，長期考驗家居材料的耐久度、結構穩定性與維護成本。不鏽鋼具備耐高溫、耐腐蝕、耐老化及易於清潔特性，能降低受潮、發霉、蟲害與變形帶來的居住困擾。百能更將鋁蜂巢結構作為核心底材導入家居製造，強化櫃體的抗壓、抗變形與衝擊能力，維持承重與結構穩定同時也兼顧輕盈流暢的開闔手感，回應家庭對長期使用與居住安全的需求。從材料選擇到結構工藝，以健康家居為訴求，不鏽鋼本身不涉及傳統木質基材的甲醛釋放疑慮，讓新居能更快回歸安心舒適的生活日常。細節方面，透過一體成型與精密收邊工藝減少檯面接縫，不僅提升視覺完整度，也讓日常油污與水漬更容易整理；搭配抗指紋及易潔表面處理，使不鏽鋼在頻繁使用後依然能維持俐落樣貌。百能亦透過多元色系、細膩飾面與異材質搭配，打破不鏽鋼清冷、工業感的刻板印象。洗鍊線條與極簡結構能自然融入現代簡約、法式優雅或工業風等不同設計語彙，讓櫃體從收納機能進一步成為空間中的視覺主角。真正的高級，不只是第一眼的吸引力，而是在長時間使用後，依然穩定、好整理，並持續保有能與生活共處的細膩質感。百能家居創於2006年，長期投入不鏽鋼家居的材料、結構與製造技術，持續推動不鏽鋼從廚房設備走向全屋生活空間。現設有逾三萬坪的工業4.0智慧化研發生產中心，導入國際化生產設備與數位管理系統，串聯產品設計、製造、品質控管等流程，為全屋訂製所需的多元規格、精密製程與穩定品質建立完整生產基礎。藉智慧生產與供應鏈協同，年產能達新台幣約66億元，並已連續三年取得不鏽鋼櫥櫃銷量第一的市場成績，展現強大的規模化訂製實力。作為百能家居台灣總代理，永聖貿易不僅負責產品引進，更是長期承接設計、安裝、售後及客戶關係的在地服務者。永聖已在台灣建立展示中心及完整團隊，並透過雲端CRM完整記錄客戶從首次接觸、設計、報價等，到施工、點交及售後追蹤的關鍵流程，提供高級全屋訂製的一站式服務！讓產品之外，也有清楚且能夠長期承接的在地服務責任。永聖貿易董事長吳盧漢檉表示：「高級訂製不只在於產品本身，更在於每一個環節是否有人負責到底。永聖希望把百能成熟的製造與工藝能力，轉化成貼近台灣居住環境的設計、施工與售後服務，讓消費者從第一次諮詢到長期使用都能安心。」隨著內湖展示中心正式開幕，百能期待以不鏽鋼的耐久為基礎，結合設計、製造工藝與在地服務，為台灣家庭打造更安心、容易維護，也能陪伴長久生活的品質空間。永聖不只引進產品，亦將承接每個專案從首次諮詢、規劃、施工、點交到售後追蹤的一體化服務流程，讓每一套櫃體不只是一次性購買，更有長期且持續的在地服務承接。從材料供應、產品銷售到生活方式提案，未來，百能與永聖貿易將持續串連設計師、建築師、家居產業與消費者，共同探索不鏽鋼在住宅空間中的更多可能，讓不鏽鋼不再只是藏在廚房裡的材料，而是能與生活共同經歷時間、兼具設計與耐久價值的家居選擇。