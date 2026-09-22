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模仿金正恩13年 平昌冬奧也曾現身

特地在日本剪「金正恩頭」 本人卻嫌：糟透了

2026年愛知‧名古屋亞運賽場驚見北韓領導人金正恩？一名長期模仿金正恩的男子，21日現身名古屋亞運南北韓女足比賽現場，他頂著金正恩招牌髮型、身穿人民服造型服裝，呼籲應該要避免在日北韓人持續被獨裁政權洗腦。不過他一度朝北韓啦啦隊座位靠近，最終因警方擔心發生衝突而出面制止。根據韓聯社報導，這名以藝名「Howard X」自稱的男子來自香港，21日特地前往靜岡縣袋井市的靜岡體育場Ecopa，觀看南北韓女子足球對決。他一踏進球場，就因神似金正恩的外型吸引觀眾及維安人員注意。隨著他逐漸接近北韓啦啦隊座位區，警方擔心雙方可能發生衝突，直接上前阻止並將他帶往其他區域；被警方帶離時，他仍不斷朝北韓啦啦隊揮手。在接受韓聯社採訪時，Howard X表示，自己是「想見住在日本的『北韓人』」，並聲稱部分在日朝鮮人受到北韓宣傳影響，他希望藉由模仿金正恩，「打破洗腦的循環」。對於以戲謔方式模仿金正恩，可能讓部分在日朝鮮人感到受到冒犯，Howard X反駁稱，自己的目的並非侮辱，而是希望「打破框架」。他聲稱，看到自己的人可能會上網或透過社群媒體搜尋相關資訊，「然後笑出來」，並認為當人們能夠拿領導人開玩笑時，對其產生的恐懼也會隨之降低。Howard X表示，自己扮演金正恩已有13年，2018年平昌冬季奧運期間也曾出現在北韓啦啦隊面前。回憶當時情況，他稱部分啦啦隊員露出震驚或不滿的表情，也有人發笑，並將此解讀為模仿行動能產生效果。Howard X也主張，北韓不應參加國際體育賽事。他以俄羅斯、白俄羅斯在俄烏戰爭後受到部分國際體育賽事限制為例，認為北韓派兵支援俄羅斯後，也應面臨類似措施。至於一頭高度還原金正恩的招牌髮型，Howard X透露，這次是在日本完成。他特地拿出金正恩正面、側面及背面的照片給髮型師，要求剪出一模一樣的造型。不過被問到是否滿意這顆「金正恩頭」時，他毫不留情地回答：「不，糟透了。金正恩的時尚品味爛透了。」