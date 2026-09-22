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▲2026年名古屋亞運棒球項目，中華隊爭金之路尚未絕望，未來進入複賽必須要連勝日本、中國。（圖／中華棒協提供,2026.9.22）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，中華成棒隊今（22）日以15：0提前在第6局扣倒泰國隊，順利奪下本屆賽會首勝。另一組的中國隊也以15：8輕取菲律賓隊拿下首勝。若無意外，本屆複賽（超級循環賽）四強將由台、日、韓、中包辦。中華隊雖然高機率帶著1敗劣勢進入複賽，但晉級金牌戰的希望並未破滅；先決條件是自力擊退中國隊與日本隊，同時也要寄望韓國隊幫忙。最理想的劇本，是避免陷入「台、日、韓」三強互咬而必須透過對戰優質率（TQB）決定門票的險境。中華隊前役遭到韓國隊完封，今日重整旗鼓面對實力有一段差距的泰國隊，團隊打擊徹底發揮，全場狂敲10支安打、灌進15分，加上投手群黃玠瀚、游宗儒與王政浩聯手封鎖對手打線，最終在6局提前以15：0扣倒泰國，拿下本屆賽會首勝，目前以1勝1敗暫居分組第2。中華隊明日將交手香港隊，這不僅是預賽最後一戰，也是複賽前最後一場調整狀態的機會。中華隊本屆賽會共帶了11位投手，前2戰已動用7名投手，其中包含今日先發的黃玠瀚、前旅美投手劉致榮，以及游宗儒等業餘好手；目前尚未登板的4名投手中，有3名旅外主力，分別為旅韓左投王彥程、旅日投手徐翔聖與旅美好手林昱珉，另一位則是台電投手郭子銓。由於香港隊實力與中華隊有明顯落差，推估明日戰力調度上由郭子銓先發的機率較高，並採取投手車輪戰應戰；打線方面則力拚複製對泰國一役的火力，全力在比賽前段拉開比分、提前結束比賽，讓主力球員獲得更多喘息空間。在A組賽事方面，中國隊以15：8輕取菲律賓，下一戰將碰上實力較弱的巴勒斯坦，若無意外，A組前2名將由日本隊與中國隊拿下。依照複賽賽程，中華隊將以分組第2的身分，在9月25日先與中國隊進行「海峽大戰」，9月26日再上演關鍵的「台日大戰」。雖然中華隊將帶著1敗進入超級循環賽，但金牌戰之路尚未絕望，若能在複賽接連擊敗中國與日本，戰績將形成2勝1敗。若韓國隊在複賽連勝日、中，以3勝0敗之姿拿下分組第1；中華隊連勝日、中拿下2勝1敗；日本隊則吞下1勝2敗（複賽不敵韓、台）。中華隊將憑藉單純的戰績優勢，以分組第2順利搶下金牌戰門票。若韓國隊勝中、敗日，中華隊連勝日、中，日本隊則是勝韓、敗台，三隊戰績同為2勝1敗，將形成「台、韓、日」三強戰績互咬的僵局，必須透過比較對戰優質率（TQB）來決定晉級名額。所謂 TQB（Team Quality Balance）亦稱為「對戰優質率」或「得失分率差」，是國際棒球循環賽制中，當數隊「戰績相同且互咬」時用來裁決排名的依據。其計算公式為「得分率－失分率」，也就是「（總得分 ÷ 總攻擊局數）－（總失分 ÷ 總防守局數）」。因此從賽制規則來看，並非單純壓低失分就好，得分的多寡同樣至關重要。站在中華隊的立場，絕對希望戰局朝第一種情況發展。關鍵在於中華隊首戰以0：5遭到韓國完封，在「0得分、失5分」的情況下，TQB處於劣勢。一旦進入三方互咬局面，若中華隊在面對日本時僅以低比分險勝，加上日本隊又以低比分擊敗韓國，在局數換算下中華隊的TQB數值極可能到淘汰，最終只能落入銅牌戰。因此，中華隊除了全力擊退中、日之外，更需要打線在關鍵戰役盡可能爭取更多分數，同時寄望韓國擊退日本，才能走上最穩健的爭金之路。