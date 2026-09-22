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受美股4大指數全面收紅、科技股強勢反彈激勵，台股今（22）日開高走高，盤中一度大漲882.69點，衝上48601.53點，改寫歷史新高，不過高檔獲利了結賣壓湧現，指數漲幅一路收斂，終場加權指數收在47800.17點，上漲81.33點，漲幅0.17%，與盤中高點相差超過800點，成交金額達1兆215.69億元。櫃買市場表現相對有撐，櫃買指數終場上漲2.6點，收415.17點，漲幅0.63%，成交金額2609.09億元。整體盤面呈現大型權值股震盪、中小型題材股輪動格局。權王台積電（2330）早盤一度上漲25元至2505元，盤中更跟隨大盤走強，不過隨著賣壓出籠，股價由紅翻黑，終場下跌20元，收2460元，跌幅0.81%，成為大盤漲幅明顯收斂的關鍵之一。其他大型權值股則漲跌互見，聯發科（2454）終場上漲170元至5180元，漲幅3.39%；鴻海（2317）上漲3元至253元；台達電（2308）上漲25元至1900元，漲幅1.33%；聯電（2303）上漲3元至160元，漲幅1.91%。今日盤面資金明顯集中在部分AI、半導體與電子題材股，ABF載板族群表現尤其強勢，欣興、景碩及南電同步亮燈漲停，景碩終場上漲82元至909元，漲幅9.92%。友達同樣成為盤面亮點，終場上漲3.3元至36.65元，漲幅9.90%；國巨*上漲14元至571元，京元電子上漲15.5元至317元，臻鼎-KY上漲19元至489元，電子族群仍有不少個股維持強勢。股王信驊盤中一度亮燈漲停、衝上21800元，終場收20905元，成為台股首檔股價突破2萬元的個股；彩晶則大漲逾4%。另一方面，南亞科收497元、下跌19元，跌幅3.68%，顯示高檔盤面個股表現分歧。美股前一交易日全面收紅，道瓊工業指數上漲366.19點，漲幅0.71%，收52048.83點；標普500指數上漲114.20點，漲幅1.49%，收7764.70點；那斯達克指數大漲599.55點，漲幅2.26%，收27122.09點；費城半導體指數更大漲511.49點，漲幅4.29%，收12433.17點。科技股成為美股反彈主要推力，英特爾股價大漲12%，Meta大漲11.4%，高通漲幅超過9%，AMD也大漲近10%，市值首度突破1兆美元。此外，美國10年期公債殖利率回落至5%關口下方，布蘭特原油期貨盤中跌破每桶100美元，也為市場風險偏好提供支撐。盤面分析指出，台股今日雖然一度大漲逾880點並創下48601點歷史新高，但終場漲幅明顯收斂，加上成交量突破兆元，顯示指數攻高後高檔換手加劇。市場目前焦點仍集中在AI供應鏈，包括先進封裝、ASIC、高階PCB、ABF載板、CCL、CPO、散熱及檢測設備等族群，部分個股持續創高，但經過前波漲勢後，盤面也開始出現強弱分化。整體而言，台股今日走出「開高創高、尾盤收斂」格局，指數雖仍維持紅盤，但台積電翻黑及成交量突破兆元，也讓高檔震盪與類股輪動成為後續盤勢觀察重點。