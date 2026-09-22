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迴轉壽司領導品牌「藏壽司」宣布，將於9月26日（六）起限量推出日本話題度爆表的極上旬味——「愛媛縣產蜜柑魚」系列，特別嚴選日本空運來台的「蜜柑真鯛」與「蜜柑鰤魚」，透過天然柑橘調和飼料精心養育，使魚肉蘊含淡淡果香，口感更加清爽提鮮。全系列採「週末限定」模式登場，僅於全台北、中、南6家指定門市限量開賣，獻上原香、果韻與鮮味交織的果香壽司饗宴！藏壽司本次重磅引進的「愛媛縣產蜜柑魚」，主打濃縮鮮味與清淡果香，不僅讓愛吃魚的老饕驚豔，連不愛吃魚的消費者也讚不絕口。該系列憑藉獨特風味與永續循環理念，一舉榮獲日本第7屆 Food Action Nippon Award 農林水產業分野「最優秀賞」的最高殊榮，是經過日本市場長期驗證的頂級實力美味。蜜柑魚的美味秘密，源於日本愛媛縣獨步業界的養殖工法。養殖過程中，特別將榨取愛媛特產的蜜柑汁後剩餘的果肉與果皮萃取的油脂混合，調配成專屬「柑橘飼料」餵養魚隻，成為善用農產副產物的永續海鮮。柑橘中的天然抗氧化成分，能使魚肉肉質更加緊實、鮮度更持久。秋天正是品嚐蜜柑魚的最佳季節，此時魚肉油脂豐富，更能完美鎖住蜜柑果香。藏壽司一口氣呈獻10款日本直送新品，其中四大主打商品風味層次豐富。首推極致清爽的「愛媛縣產大切蜜柑真鯛脂(一貫)」；「日本直送 愛媛縣產蜜柑鰤魚」脂香濃郁，同樣散發蜜柑韻味；同樣精選真鯛油脂豐厚部位的「日本直送 愛媛縣產大切漬真鯛脂(一貫)」則搭配特製醬汁漬製入味，多了一層鹹香醬韻；而「愛媛縣產蜜柑真鯛」，肉質細緻，令人難以抗拒。此外，同步登場的另外六款商品包括：「日本直送 漬真鯛」、「日本直送 愛媛縣產蜜柑鰤魚脂(一貫)」、「日本直送 愛媛縣產漬蜜柑鰤魚脂(一貫)」、「日本直送 愛媛縣產柚香蜜柑鰤魚」、「日本直送 炙烤奶油鰤魚」與「日本直送 愛媛縣產炙烤柚香醃漬鰤魚脂(一貫)」，從清爽到濃郁層次演繹奢華風味。藏壽司「愛媛縣產蜜柑魚」系列新品將於2026年9月26日（六）起正式開賣，限量供應，售完為止。本次活動採週末限定模式，全台僅於北部（台北館前店、中山南西店）、中部（台中三井 LaLaport 店、台中崇德店）及南部（高雄時代大道旗艦店、高雄夢時代店）共 6 家指定門市開賣。想親自體驗「吃蜜柑長大的魚」帶來的清爽果香與豐潤脂香交織而成的夢幻口感，請把握週末時間前往指定門市嚐鮮！