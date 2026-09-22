中秋、教師節4天連假將到，不少民眾已準備烤肉、賞月歡度佳節，但烤肉結束後，滿桌垃圾該怎麼分類也成了不少人的疑問。彰化縣環保局就整理中秋烤肉常見的垃圾正確丟法懶人包，提醒大家女棒是中秋烤肉最容易被誤丟的「回收地雷」，使用後可回收；鋁箔碗盤、烤肉網、烤肉夾等也能交資源回收車，反而是鋁箔紙、竹籤、醬料刷等要當一般垃圾處理，若未妥善分類，可能遭清潔隊拒收並面臨1200元至6000元罰鍰。
中秋烤肉垃圾怎麼丟？仙女棒竟是回收物 竹籤、鋁箔紙別丟錯
彰化縣環保局在臉書粉專「環保in彰化」提醒，烤肉過後不要看到東西用完就直接丟進垃圾袋，部分用品其實具有回收價值。其中最常被民眾分類錯誤的就是仙女棒，雖然使用後看起來只剩一根細鐵絲，但主要材質就是鐵，可以回收再利用。
彰化市清潔隊表示，清運過程經常從民眾丟棄的垃圾中，再將仙女棒一支支抽出回收，因此特別提醒民眾不要將它誤當一般垃圾。
另外，烤肉時經常拿來包食材的鋁箔用品，也容易讓民眾傻傻分不清。彰化縣環保局指出，鋁箔碗盤在當地中秋節回收指引中屬於可回收物，但用來包地瓜、玉米等食材的鋁箔紙，使用完畢則應直接當一般垃圾丟棄。
但根據「回收大百科」指引，一般而言，鋁箔紙及鋁箔碗盤因清潔不易、處理成本高、回收價值偏低，多數縣市可能視為一般垃圾；因此實際丟棄時，仍應以所在地環保單位公布的規定為準。
依照彰化縣環保局中秋節資源分類指引，以下品項經適當整理後，可交由資源回收車或垃圾車：
🟡可回收
◼︎禮盒（可拆、無膠）
◼︎薄片塑膠、塑膠平板包材
◼︎乾淨保麗龍盒
◼︎紙容器
◼︎鋁箔包
◼︎玻璃容器
◼︎鐵鋁容器
◼︎鋁箔碗盤
◼︎烤肉架
◼︎烤肉網
◼︎烤肉夾
◼︎仙女棒
不過，回收前仍要先把容器內的食物、醬料等內容物清除，並盡量保持乾淨、完整，避免破碎，再交給資源回收車。
🟡不可回收（一般垃圾）
◼︎醬料刷
◼︎竹籤（放進垃圾袋前應先折斷）
◼︎鋁箔紙
◼︎菜瓜布
◼︎棉質手套
◼︎蝦殼、蛤蜊殼、牡蠣殼，以及動物、海鮮類骨頭、魚刺，還有竹筍、玉米、玉米筍、筊白筍的筍殼、玉米葉、玉米芯
🟡熟廚餘
◼︎烤熟但沒有吃完的食物
除了回收物與一般垃圾，中秋烤肉還有幾類需要另外處理的特殊物品，環保局提醒民眾務必按照規定處置。
◼︎瓦斯罐：屬於高壓容器，必須先確認內容物已使用完畢，再獨立包裝、加註警語後交付資源回收。
◼︎電池：應先獨立存放，再交給資源回收車，不能混入一般垃圾。
◼︎木炭灰燼：確認木炭已完全澆熄、沒有火苗後，先打濕、放涼，再裝袋交由垃圾車清運。
垃圾沒分好可能被拒收！最高可罰6000元
彰化縣環保局提醒，民眾烤肉結束後，可以先將垃圾分成「可回收、一般垃圾、特殊物品」3類，再分別交給資源回收車或垃圾車，避免因分類錯誤影響清運。
若未按照規定做好垃圾分類，清潔隊可拒收垃圾，並可能依《廢棄物清理法》裁罰。依彰化縣環保局相關宣導，罰鍰金額為新台幣1200元至6000元。
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彰化縣環保局在臉書粉專「環保in彰化」提醒，烤肉過後不要看到東西用完就直接丟進垃圾袋，部分用品其實具有回收價值。其中最常被民眾分類錯誤的就是仙女棒，雖然使用後看起來只剩一根細鐵絲，但主要材質就是鐵，可以回收再利用。
彰化市清潔隊表示，清運過程經常從民眾丟棄的垃圾中，再將仙女棒一支支抽出回收，因此特別提醒民眾不要將它誤當一般垃圾。
但根據「回收大百科」指引，一般而言，鋁箔紙及鋁箔碗盤因清潔不易、處理成本高、回收價值偏低，多數縣市可能視為一般垃圾；因此實際丟棄時，仍應以所在地環保單位公布的規定為準。
依照彰化縣環保局中秋節資源分類指引，以下品項經適當整理後，可交由資源回收車或垃圾車：
🟡可回收
◼︎禮盒（可拆、無膠）
◼︎薄片塑膠、塑膠平板包材
◼︎乾淨保麗龍盒
◼︎紙容器
◼︎鋁箔包
◼︎玻璃容器
◼︎鐵鋁容器
◼︎鋁箔碗盤
◼︎烤肉架
◼︎烤肉網
◼︎烤肉夾
◼︎仙女棒
不過，回收前仍要先把容器內的食物、醬料等內容物清除，並盡量保持乾淨、完整，避免破碎，再交給資源回收車。
🟡不可回收（一般垃圾）
◼︎醬料刷
◼︎竹籤（放進垃圾袋前應先折斷）
◼︎鋁箔紙
◼︎菜瓜布
◼︎棉質手套
◼︎蝦殼、蛤蜊殼、牡蠣殼，以及動物、海鮮類骨頭、魚刺，還有竹筍、玉米、玉米筍、筊白筍的筍殼、玉米葉、玉米芯
◼︎烤熟但沒有吃完的食物
除了回收物與一般垃圾，中秋烤肉還有幾類需要另外處理的特殊物品，環保局提醒民眾務必按照規定處置。
◼︎瓦斯罐：屬於高壓容器，必須先確認內容物已使用完畢，再獨立包裝、加註警語後交付資源回收。
◼︎電池：應先獨立存放，再交給資源回收車，不能混入一般垃圾。
◼︎木炭灰燼：確認木炭已完全澆熄、沒有火苗後，先打濕、放涼，再裝袋交由垃圾車清運。
垃圾沒分好可能被拒收！最高可罰6000元
彰化縣環保局提醒，民眾烤肉結束後，可以先將垃圾分成「可回收、一般垃圾、特殊物品」3類，再分別交給資源回收車或垃圾車，避免因分類錯誤影響清運。
若未按照規定做好垃圾分類，清潔隊可拒收垃圾，並可能依《廢棄物清理法》裁罰。依彰化縣環保局相關宣導，罰鍰金額為新台幣1200元至6000元。