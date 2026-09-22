中秋、教師節4天連假將到，不少民眾已準備烤肉、賞月歡度佳節，但烤肉結束後，滿桌垃圾該怎麼分類也成了不少人的疑問。彰化縣環保局就整理中秋烤肉常見的垃圾正確丟法懶人包，提醒大家女棒是中秋烤肉最容易被誤丟的「回收地雷」，使用後可回收；鋁箔碗盤、烤肉網、烤肉夾等也能交資源回收車，反而是鋁箔紙、竹籤、醬料刷等要當一般垃圾處理，若未妥善分類，可能遭清潔隊拒收並面臨1200元至6000元罰鍰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中秋烤肉垃圾怎麼丟？仙女棒竟是回收物　竹籤、鋁箔紙別丟錯

彰化縣環保局在臉書粉專「環保in彰化」提醒，烤肉過後不要看到東西用完就直接丟進垃圾袋，部分用品其實具有回收價值。其中最常被民眾分類錯誤的就是仙女棒，雖然使用後看起來只剩一根細鐵絲，但主要材質就是鐵，可以回收再利用。

彰化市清潔隊表示，清運過程經常從民眾丟棄的垃圾中，再將仙女棒一支支抽出回收，因此特別提醒民眾不要將它誤當一般垃圾。

▲彰化環保局特別點名仙女棒容易被誤丟，其鐵絲材質其實可以回收。（示意圖／擷取自pexels）
▲彰化環保局特別點名仙女棒容易被誤丟，其鐵絲材質其實可以回收。（示意圖／擷取自pexels）
另外，烤肉時經常拿來包食材的鋁箔用品，也容易讓民眾傻傻分不清。彰化縣環保局指出，鋁箔碗盤在當地中秋節回收指引中屬於可回收物，但用來包地瓜、玉米等食材的鋁箔紙，使用完畢則應直接當一般垃圾丟棄。

但根據「回收大百科」指引，一般而言，鋁箔紙及鋁箔碗盤因清潔不易、處理成本高、回收價值偏低，多數縣市可能視為一般垃圾；因此實際丟棄時，仍應以所在地環保單位公布的規定為準。

依照彰化縣環保局中秋節資源分類指引，以下品項經適當整理後，可交由資源回收車或垃圾車：

🟡可回收

◼︎禮盒（可拆、無膠）

◼︎薄片塑膠、塑膠平板包材

◼︎乾淨保麗龍盒

◼︎紙容器

◼︎鋁箔包

◼︎玻璃容器

◼︎鐵鋁容器

◼︎鋁箔碗盤

◼︎烤肉架

◼︎烤肉網

◼︎烤肉夾

◼︎仙女棒

不過，回收前仍要先把容器內的食物、醬料等內容物清除，並盡量保持乾淨、完整，避免破碎，再交給資源回收車。

🟡不可回收（一般垃圾）

◼︎醬料刷

◼︎竹籤（放進垃圾袋前應先折斷）

◼︎鋁箔紙

◼︎菜瓜布

◼︎棉質手套

◼︎蝦殼、蛤蜊殼、牡蠣殼，以及動物、海鮮類骨頭、魚刺，還有竹筍、玉米、玉米筍、筊白筍的筍殼、玉米葉、玉米芯

▲蝦殼、蛤蜊殼、魚刺、玉米葉等烤肉食材被列為一般垃圾。（圖／記者徐銘穗攝）
▲蝦殼、蛤蜊殼、魚刺、玉米葉等烤肉食材被列為一般垃圾。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡熟廚餘

◼︎烤熟但沒有吃完的食物

除了回收物與一般垃圾，中秋烤肉還有幾類需要另外處理的特殊物品，環保局提醒民眾務必按照規定處置。

◼︎瓦斯罐：屬於高壓容器，必須先確認內容物已使用完畢，再獨立包裝、加註警語後交付資源回收。

◼︎電池：應先獨立存放，再交給資源回收車，不能混入一般垃圾。

◼︎木炭灰燼：確認木炭已完全澆熄、沒有火苗後，先打濕、放涼，再裝袋交由垃圾車清運。

垃圾沒分好可能被拒收！最高可罰6000元

彰化縣環保局提醒，民眾烤肉結束後，可以先將垃圾分成「可回收、一般垃圾、特殊物品」3類，再分別交給資源回收車或垃圾車，避免因分類錯誤影響清運。

若未按照規定做好垃圾分類，清潔隊可拒收垃圾，並可能依《廢棄物清理法》裁罰。依彰化縣環保局相關宣導，罰鍰金額為新台幣1200元至6000元。

相關新聞
賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...