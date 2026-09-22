劍湖山世界取得《名偵探柯南》日本海外獨家授權，今（22）日起推出期間限定《名偵探柯南》主題樂園，從幸福摩天輪「高空解謎」、6款角色主題覽廂，到案件現場、真相之門等拍照場景一次登場，還有角色餐點、限定商品及飯店主題房。其中高空解謎更要遊客在摩天輪一圈約15分鐘內找出線索，破解怪盜基德留下的謎題。
摩天輪變案件現場！15分鐘破解怪盜基德謎題
《名偵探柯南》期間限定主題樂園自9月22日起於劍湖山世界登場，本次最大亮點是全台樂園首創高空解謎「尋找天空琥珀」，故事設定怪盜基德發出預告信，準備偷走傳說中的「天空琥珀」，遊客則化身偵探，跟著柯南尋找寶物下落。
幸福摩天輪首波推出「戀愛是棘手的疑難案件」、「月光下的魔術師」、「心中的正義」3大主題，共有6款《名偵探柯南》角色覽廂。解謎套組每組150元，包含主題覽廂搭乘券及高空解謎本，挑戰者從坐上摩天輪就開始計時，必須在運轉一圈約15分鐘內觀察線索、解開謎題。
園區也直接化身柯南世界，設置「案件現場」、「真相之門」及主題餐車等限定場景；摩天輪餐廳同步推出6款角色主餐，以及多款飲品、雪花冰，購買指定餐點還能拿到限定桌卡或杯墊。
限定商品、柯南主題房都有！從白天一路玩到晚上
想把柯南帶回家，期間限定主題賣店還有結合幸福摩天輪、園區場景設計的樂園獨家商品；劍湖山渡假大飯店先前推出的5款《名偵探柯南》主題房及聯名下午茶也持續登場，從白天入園解謎、拍照、吃角色餐，到晚上直接入住柯南主題房。
劍湖山世界總經理曾慶欑表示，希望透過高空解謎、角色場景、餐飲、商品及住宿，讓遊客能實際參與案件、破解謎題，完整沉浸在《名偵探柯南》的世界中。
適逢中秋節、教師節4天連假將至，園方也表示，配合交通部觀光署「國旅平日住宿獎助」，符合資格並完成登錄的旅客，可依住宿折抵金額取得800點或2000點樂園點數，再兌換劍湖山世界單人至4人入園套票等內容。
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《名偵探柯南》期間限定主題樂園自9月22日起於劍湖山世界登場，本次最大亮點是全台樂園首創高空解謎「尋找天空琥珀」，故事設定怪盜基德發出預告信，準備偷走傳說中的「天空琥珀」，遊客則化身偵探，跟著柯南尋找寶物下落。
園區也直接化身柯南世界，設置「案件現場」、「真相之門」及主題餐車等限定場景；摩天輪餐廳同步推出6款角色主餐，以及多款飲品、雪花冰，購買指定餐點還能拿到限定桌卡或杯墊。
想把柯南帶回家，期間限定主題賣店還有結合幸福摩天輪、園區場景設計的樂園獨家商品；劍湖山渡假大飯店先前推出的5款《名偵探柯南》主題房及聯名下午茶也持續登場，從白天入園解謎、拍照、吃角色餐，到晚上直接入住柯南主題房。
劍湖山世界總經理曾慶欑表示，希望透過高空解謎、角色場景、餐飲、商品及住宿，讓遊客能實際參與案件、破解謎題，完整沉浸在《名偵探柯南》的世界中。
適逢中秋節、教師節4天連假將至，園方也表示，配合交通部觀光署「國旅平日住宿獎助」，符合資格並完成登錄的旅客，可依住宿折抵金額取得800點或2000點樂園點數，再兌換劍湖山世界單人至4人入園套票等內容。