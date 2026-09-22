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▲《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影，目前在日本歷代電影票房收入榜上已升至第16位。（圖／翻攝自Medialink Taiwan台灣）

刷新柯南紀錄 《吉伊卡哇》電影有夠夯

▲《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》第9週特典，日本進口秘密豪華冊子。（圖／羚邦提供）

第9週特典來了！《吉伊卡哇》送日本進口豪華冊

動畫電影《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》上映後票房突破158.4億日圓（約新台幣31億），吸引超過1085萬人次進場觀賞，超越《名偵探柯南》與《玩具總動員5》，登頂2026年日本電影票房冠軍，電影第9週特典，在9月25日至10月1日，電影票將能兌換「日本進口 秘密豪華冊子」1本。《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影自7月24日上映後維持極高討論度，僅用30天時間票房即正式突破100億日圓大關，隨著票房持續攀升，今（22）日資料顯示，目前在日本歷代電影票房收入榜上已升至第16位，東寶影業後續更推出4DX與應援上映等放映形式，造就長線熱賣奇蹟。《吉伊卡哇》電影改編自原作者nagano在X上連載的熱門漫畫「人魚島篇」，講述主角一行人前往神秘島嶼合宿並面對海妖塞壬的冒險故事，nagano親自為電影執筆長篇劇情並全程監修，確保角色與情節完美呈現，他坦言對於電影能在影院上映感到緊張又期待，很開心能與大家一同在戲院享受作品。電影當初在日本全國447間戲院盛大上映，包含65間IMAX影廳，首日便斬獲9.9億日圓票房佳績。上映僅7天票房便突破33.3億日圓，首日成績甚至刷新了先前柯南劇場版的紀錄。電影以浩大的上映規模與精良的製作品質，成功在首週鎖定勝局，為後續驚人的票房表現奠定堅實基礎。上映期間的入場特典活動也引發廣泛討論，官方曾聲明第5彈特典豪華冊子出現聲優名字與文字誤植，並向廣大粉絲致歉，儘管官方表示不提供退換服務，此小插曲並未冷卻粉絲的熱情，反而使特典話題度大幅提升。粉絲對於限量周邊的收藏熱情不減，進一步推升了電影的社群討論熱度。為回饋廣大影迷支持，台灣代理商羚邦宣布推出第9週限定特典活動，凡於9月25日至10月1日期間購買不限版本電影票1張，即可在原影城兌換日本進口秘密豪華冊子1本。這場席捲亞洲的吉伊卡哇熱潮仍持續擴大中，想收藏特典的影迷切勿錯過難得的入場機會。