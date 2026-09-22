我是廣告 請繼續往下閱讀

▲議員何文海質出，市長盧秀燕八年任內多項重大建設面臨工期延宕、預算暴增甚至長期閒置，不僅水湳經貿園區至今仍留有胡志強時代的鐵皮圍籬(圖／柳榮俊攝2026.9.22)

「圍籬立了八年、巨蛋只有蛋殼、捷運零進度！」台中市議員何文海今(22)日市政總質詢指出，市長盧秀燕8年任期的建設不是吃前人老本，就是修改規劃導致預算暴增與延宕。他更引述下屆參選人的政見口號指出，這正充分反映出台中市民對目前「缺乏旗艦與首都格局」的失望。何文海指出，以水湳經貿園區為例，胡志強時代規劃的台灣塔原址，經歷林佳龍時代的「台灣智慧營運中心」到盧秀燕時代的「智慧營運塔」，至今閒置八年、雜草叢生，甚至還立著胡市府時代的鐵皮圍籬。他去年質詢要求拆除圍籬改為綠地，事隔一年多仍無動靜，痛斥「完全不作為」就是盧市府的寫照。何文海進一步列舉多項公共建設，林佳龍時代完工的「台中流行影音中心」閒置8年，市府卸任前恐難全面營運；水湳轉運站開幕後被民眾批評沒有轉運功能；台中巨蛋預算暴增至近百億，卻陷入「只有蛋殼沒有蛋黃」的窘境。另外，台中捷運藍線市區段地下化仍停留在細部評估階段，盧市長卻宣稱下任任期內能通車；文山焚化爐預算倍增，恐留下長達4年的垃圾處理空窗期；台中高鐵與清泉崗門戶計畫亦停滯不前。針對台中市多個里人口突破兩萬人的里界整併問題，審計處與議員多次提點，市府原宣稱任內完成，最後卻全面擺爛。何文海強調，國民黨參選人江啟臣提出「旗艦城」、民進黨參選人何欣純主張「首都市長格局」，這恰恰驗證了兩位參選人都認為當前台中「不夠旗艦、沒有首都格局」。下屆市長無論是誰接棒，最大考驗都將是收拾盧市府留下的各項建設與財務爛攤子。對此，台中市捷工局長蘇瑞文表示，捷運藍線市區段地下化目前仍在細部評估中；新聞局長欒治誼說，台中流行影音中心係因增加投資內容才導致延宕。惟何文海批評，這些回應純屬藉口，更加印證了市府行政效率嚴重低落。