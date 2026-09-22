SKYTRAX Edward Plaisted執行長表示：「恭喜長榮航空榮獲『全球最佳家庭友善航空公司』殊榮。這項成就充分肯定長榮航空致力於為攜帶孩童出行的旅客，打造更順暢、輕鬆且舒適旅程的努力。此外，長榮航空早在1992年便領先全球率先推出豪華經濟艙，如今該艙等已成為成長最快速的客艙類別之一。長榮航空持續維持卓越的服務品質，並榮獲『全球最佳豪華經濟艙』獎項，實至名歸，令人欣喜。」
全球航空業權威調查機構SKYTRAX自1999年起舉辦「全球航空公司大獎」，針對航空公司的產品與服務進行全球旅客滿意度調查，並提供英語、法語、西班牙語、日語及中文等多國語言選項，長期以來深獲航空及旅遊業界之重視，也是國際旅客選擇航空公司的重要參考指標，長榮航空多年來屢獲佳績，2026年獲獎項目及排名如下：
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得獎獎項
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2026年排名
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全球最佳豪華經濟艙
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No.1
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最佳豪華經濟艙服務用品
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No.1
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全球最佳家庭友善航空公司
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No.1
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亞洲最佳豪華經濟艙航空公司
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No.1
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最佳豪華經濟艙機上餐飲
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No.2
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亞洲最佳豪華經濟艙機上餐飲
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No.1
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最佳經濟艙機上餐飲
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No.2
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最佳商務艙服務用品
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No.3
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最佳豪華經濟艙座椅
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No.3
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全球最佳經濟艙航空公司
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No.4
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全球最佳機艙清潔航空公司
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No.6
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全球最佳空服人員
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No.6
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亞洲區最佳航空服務人員
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No.7
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最佳經濟艙座椅
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No.7
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亞洲區最佳航空公司
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No.7
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全球最佳機場服務
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No.9
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全球最佳機上Wi-Fi
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No.9
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全球最佳商務艙航空公司
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No.10
長榮航空感謝全球旅客及專家評審們的支持肯定，在國際上獲獎連連，今年除了連續11年獲得SKYTRAX五星級航空公司及多項「全球航空大獎」殊榮外，也榮獲Travel + Leisure頒發的2026全球最佳國際線航空公司第1名，並入選 AirlineRatings.com全球二十五大最佳航空公司第11名，以及全球二十五大最安全航空公司第8名和飛航安全最高評價「7-Star PLUS」榮譽等多項肯定。
長榮航空為持續優化服務體驗與拓展全球航網布局，自今年12月1日起將正式開闢桃園－印度德里直飛航線，提供每週5班的飛航服務，進一步強化亞洲航網布局及台灣轉運樞紐優勢，為全球旅客提供安全、舒適、尊榮且值得信賴的五星級飛行體驗。