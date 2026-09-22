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得獎獎項 2026年排名 全球最佳豪華經濟艙

World's Best Premium Economy Class No.1 最佳豪華經濟艙服務用品

Best Premium Economy Class Amenities No.1 全球最佳家庭友善航空公司

World's Most Family Friendly Airline No.1 亞洲最佳豪華經濟艙航空公司

Best Premium Economy Class Airline in Asia No.1 最佳豪華經濟艙機上餐飲

Best Premium Economy Class Airline Catering No.2 亞洲最佳豪華經濟艙機上餐飲

Best Premium Economy Class Onboard Catering in Asia No.1 最佳經濟艙機上餐飲

Best Economy Class Airline Catering No.2 最佳商務艙服務用品

Best Business Class Airline Comfort Amenities No.3 最佳豪華經濟艙座椅

Best Premium Economy Class Airline Seats No.3 全球最佳經濟艙航空公司

World’s Best Economy Class Airlines No.4 全球最佳機艙清潔航空公司

The World’s Cleanest Airline No.6 全球最佳空服人員

The World's Best Airline Cabin Crew No.6 亞洲區最佳航空服務人員

Best Airline Staff in Asia No.7 最佳經濟艙座椅

Best Economy Class Airline Seats No.7 亞洲區最佳航空公司

The Best Airlines in Asia No.7 全球最佳機場服務

The World's Best Airport Services No.9 全球最佳機上Wi-Fi

World's Best Onboard Wi-Fi No.9 全球最佳商務艙航空公司

World’s Best Business Class Airlines No.10

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空業調查機構SKYTRAX，昨(18)日於英國倫敦朗廷酒店舉行第27屆「全球航空公司大獎(World Airline Awards)」頒獎典禮，長榮航空不僅連續11年被評選為五星級航空公司，更勇奪2026年「全球最佳豪華經濟艙」、「最佳豪華經濟艙服務用品」及「全球最佳家庭友善航空公司」三項世界第一，此次共計囊括18個TOP 10獎項的好成績，長榮航空廖至維首席副總經理也親自前往英國領獎。長榮航空廖至維首席副總經理表示：「感謝全球旅客及專業評審對長榮航空的肯定，今年除了連續11年獲得SKYTRAX五星級航空的殊榮外，也再次獲得多項全球航空大獎的成就得來不易，這份榮耀是屬於全體長榮航空員工，我們將秉持『安全、服務、永續』的核心理念，不斷精進各項服務，為全球旅客持續提供最安全且舒適的五星級服務。」SKYTRAX Edward Plaisted執行長表示：「恭喜長榮航空榮獲『全球最佳家庭友善航空公司』殊榮。這項成就充分肯定長榮航空致力於為攜帶孩童出行的旅客，打造更順暢、輕鬆且舒適旅程的努力。此外，長榮航空早在1992年便領先全球率先推出豪華經濟艙，如今該艙等已成為成長最快速的客艙類別之一。長榮航空持續維持卓越的服務品質，並榮獲『全球最佳豪華經濟艙』獎項，實至名歸，令人欣喜。」全球航空業權威調查機構SKYTRAX自1999年起舉辦「全球航空公司大獎」，針對航空公司的產品與服務進行全球旅客滿意度調查，並提供英語、法語、西班牙語、日語及中文等多國語言選項，長期以來深獲航空及旅遊業界之重視，也是國際旅客選擇航空公司的重要參考指標，長榮航空多年來屢獲佳績，2026年獲獎項目及排名如下：長榮航空感謝全球旅客及專家評審們的支持肯定，在國際上獲獎連連，今年除了連續11年獲得SKYTRAX五星級航空公司及多項「全球航空大獎」殊榮外，也榮獲Travel + Leisure頒發的2026全球最佳國際線航空公司第1名，並入選 AirlineRatings.com全球二十五大最佳航空公司第11名，以及全球二十五大最安全航空公司第8名和飛航安全最高評價「7-Star PLUS」榮譽等多項肯定。長榮航空為持續優化服務體驗與拓展全球航網布局，自今年12月1日起將正式開闢桃園－印度德里直飛航線，提供每週5班的飛航服務，進一步強化亞洲航網布局及台灣轉運樞紐優勢，為全球旅客提供安全、舒適、尊榮且值得信賴的五星級飛行體驗。