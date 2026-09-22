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▲鄭鎬泳來台出席壽司聯名活動，開場跳了「喔蟹舞」。（圖／記者陳雅蘭攝）

韓國知名料理綜藝節目《拜託了冰箱》、《黑白大廚2》廚師鄭鎬泳合作爭鮮推出聯名商品，今（22）日來台出席新品上市記者會，聊到日前吃到孫藝真製作的小菜，他給影后「上級分」的好評，「她的料理不是刺激那種，比較像台灣人會喜歡的。」開玩笑說要約她來台，一起替壽司品牌研發新商品。孫藝真為了宣傳主演戲劇《挑情醜聞》到《拜託了冰箱》作客，還把家裡的冰箱帶到現場、分享做的小菜給廚師們吃，當時鄭鎬泳給出好評；今天問及孫藝真的廚藝有幾分？鄭鎬泳說「廚藝打分有分上中下，我給上級分。」理由是孫藝真的料理口味不刺激，「比較像台灣人會喜歡的，細膩清淡的風味，所以給她好評價。」也開玩笑要約對方來台替壽司品牌研發新菜色。鄭鎬泳說很愛吃麵類，最棒的是牛肉麵，除了肉塊口感很棒，湯也有濃郁肉香，再來印象深刻的就是臭豆腐，有一次周邊的人都點之後，被味道圍繞感到好奇，之後來台就決定吃看看，果然被味道驚豔。除了牛肉麵、臭豆腐之外，小籠包也讓他非常喜愛，他說台灣的小籠包咬下去、肉汁出來不會很燙，吃起來感覺很好；蔥油餅也很好吃，裡面內餡很簡單，只有蔥跟麵粉，「把它烤起來，裡面的青蔥香氣跟麵皮很棒，跟韓國的青蔥煎餅很像，只是成分更單純、香氣跟味道很迷人」。鄭鎬泳常在《拜託了冰箱》秀舞技，今天活動上還挑戰「喔蟹舞」做開場，隨即才切換回職人模式，大秀專業甩麵技巧、介紹聯名料理商品。他說為了這支舞練習很久，一開始是看影片學，早起再練一小時，至於為何愛跳舞，鄭鎬泳搞笑自爆很常跟老婆吵架，「跳舞是為了取悅她。」特別是只要看他跳男團消防車的歌，太太就會特別開心、更容易氣消。《拜託了冰箱》是電視台JTBC旗下知名節目，但JTBC近日爆出破產、啟動電視台出售程序，《認識的哥哥》也傳出不拍了，問及鄭鎬泳「《拜託了冰箱》能一直看下去嗎？」主廚直白表示：「以我接收到的情報，即使其他節目不拍了，《拜託了冰箱》仍會繼續做下去！這也多虧有台灣觀眾的支持、愛看，才可以拍下去。」