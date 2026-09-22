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在大型科技權值股走強下，市值型ETF也同步受惠，0050、0053盤中分別創下113.75元、254.6元歷史新高。
法人分析，在基本面維持正向的情況下，大型科技權值股成為資金回補的重要標的，而0050、0053分別涵蓋大盤及科技市值型股票，可透過市值配置參與台股大型企業表現。其中，0050涵蓋科技、金融及傳產等不同產業，0053則以科技產業為主要布局，持有多檔大型科技權值股。
0050第3季淨申購逾1300億 定期定額戶數創高
0050今年第3季以來歷經市場震盪、反彈後，隨著台股重新站上歷史高點，資金持續流入。統計截至9月21日，0050第3季以來淨申購金額達1307.5億元。
此外，0050定期定額投資人數持續增加，截至8月底，定期定額戶數達128萬戶，每月扣款金額達130億元，雙雙創下新高；截至9月18日，投資人數進一步達356萬人。
0053將更名「元大科技市值」 同步推動分割
至於0053，因應產品定位調整，預計10月12日起證券簡稱更名為「元大科技市值」。0053自2007年成立以來累積報酬率達1261%，目前也同步進行分割及不配息議案投票。
若相關議案通過，0053股價將回到約30元左右，產品也將成為市場首檔「不配息＋科技市值型」ETF，法人認為，在AI產業持續發展的背景下，產品定位將更聚焦長期資產累積與複利需求。
AI行情延續 市值型ETF成資金布局管道
法人指出，台股今年以來受AI產業趨勢帶動，主要權值股基本面展望仍受到市場關注，近期「第四法人」持續透過0050、0053等市值型ETF布局大型權值股。
法人認為，隨著資金持續流向大型科技權值股，市值型ETF也成為市場資金參與台股行情的重要管道，後續台股能否進一步挑戰5萬點，仍須觀察權值股表現及資金動向。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。