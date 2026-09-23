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▲園區同步加入甲龍、三角龍等6隻恐龍，打造專屬騎乘體驗，讓孩童能直接坐上恐龍背部同樂。（圖／品牌提供）

▲義大遊樂世界萬聖節10月將推出「骨感恐龍萬聖趴」，結合夜間遊樂與變裝互動演出，打造充滿搞怪氣氛的秋季限定派對。（圖／品牌提供）

義大遊樂世界繼7月以「恐龍穿越特洛伊」打造史前巨獸闖入希臘山城的奇幻場景，集結18隻全動態恐龍後，8月底再加碼一隻全新打造、高逾6米、寬達20米的巨型全動態牛龍，加上暴龍、牛龍、三角龍、迅猛龍、甲龍及雙冠龍等6隻恐龍騎乘體驗，從近距離追著恐龍看，到直接坐上恐龍背，讓開學後的第一個4天連假，多了一趟全家「追龍」的新理由。近期大銀幕再掀恐龍熱，時空穿越題材讓史前巨獸重新成為話題。義大遊樂世界8月下旬再添一隻重量級新成員。全新打造的巨型全動態牛龍，高逾6米、寬達20米、重量約2.6噸，頭頂粗壯牛角、短小前肢及壯碩體型格外醒目，現身希臘山城後，也讓電影裡的時空穿越想像，與真實樂園中的史前巨獸形成有趣對照。除了巨型牛龍之外，園區同步加入暴龍、牛龍、三角龍、迅猛龍、甲龍及雙冠龍等6隻騎乘恐龍，孩子可以挑一隻喜歡的恐龍，坐上背部移動體驗，從遠觀、拍照一路玩到實際騎乘；搭配全台獨家「抱龍摩天輪」，讓恐龍元素不再只有大型造景，而是融入不同遊樂體驗；週末「恐龍吃吃秀」持續演出至9月27日，以擬真恐龍近距離互動及覓食演出，替暑假最後一段親子行程再添刺激感。別擔心！恐龍熱潮不會因暑假結束而退場。義大遊樂世界每年萬聖節都會透過變裝、夜間遊樂及互動演出營造搞怪氣氛，今年10月24日「骨感恐龍萬聖趴」將注入恐龍元素，讓大小朋友除了女巫、萌鬼、怪獸等經典造型，還能穿上恐龍裝、化身恐龍獵人，甚至全家組成史前世界角色，用不同裝扮方式加入萬聖夜，讓暑假的恐龍世界一路延伸成秋季限定派對。