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媒體掌握匿名問卷、訪談紀錄 勞動部：違反保密將究責

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署2024年發生員工在辦公室輕生，勞動部認定分署長謝宜容與霸凌行為相關，記2大過免職。台北高等行政法院近期判決撤銷免職。而有媒體近期再曝光謝宜容霸凌行徑，但也涉及匿名調查問卷外流問題。對此，勞動部強調，證實報導引用資料為第二次調查資料，資料涉及訪談人個資及隱私資料，確實不宜公開，若證明由勞動部違反保密規定外流，將追究責任。勞動部北分署吳姓員工，2024年11月在辦公室自縊，經查該分署長謝宜容涉霸凌，時任勞動部長何佩珊調查，認為謝宜容對同仁工作上要求「目的良善」，但仍記2大過免職。經過近2年，台北高等行政法院日前判決，勞動部當時報告「無法證明霸凌」，更批何佩珊「未審先判」，免職被撤銷。勞動部回應，針對北高行一審撤銷原處分判決，勞動部難認同，已委請律師撰狀，將於法定期限內依法上訴最高行政法院，重申對於職場霸凌零容忍的立場，絕對會追究到底。勞動部也提到，謝宜容也涉貪污犯行，復經監察院彈劾移付懲戒，另在最高法院及懲戒法院審理中，目前仍在停職狀態不會復職。而《鏡週刊》今日報導，掌握到勞動部當年所進行的205份匿名問卷及訪談紀錄，並揭露包括謝宜容辱罵下屬，要掛身心科的發言，遭質疑當初匿名問卷慘遭外流，並且可以透過相關訪談紀錄，反推出訪談員工，不僅讓匿名調查失去依據，更是陷當時出面訪談公務員於不義。對此，勞動部稱，報導相關內容涉及到勞動部長洪申翰上任後，針對霸凌案所進行的第二次調查，原始資料因涉被訪談人個資及隱私等，則未予公開，但曾應權責機關如監察院或檢調辦案所需等，依法提供全卷。對於相關資料經翻攝、外流，勞動部表示，「此等資料因涉被訪談人之個資及隱私資料，不宜公開。」勞動部會密切關注被訪談人有無個資或隱私遭洩露情形，如有事實證明，勞動部人員違反保密規定所致，亦將追究責任。